Vacanza in barca: quale tipologia di imbarcazione scegliere?

Volete organizzare una vacanza in barca con la famiglia o con alcuni amici ma non sapete quale tipologia di imbarcazione sia più adatta alle vostre esigenze? Allora siete nel posto giusto: oggi vedremo infatti proprio quali sono le caratteristiche e le principali differenze tra quelli che sono i mezzi più consigliati per una vacanza in mare ossia il catamarano, la barca a vela e lo yacht.

Catamarano: per una vacanza confortevole

Il catamarano è una delle imbarcazioni più consigliate per coloro che vogliono trascorrere una vacanza in barca senza rinunciare al comfort. La particolarità di questa imbarcazione infatti sta nel maggior spazio a disposizione rispetto alla classica barca a vela, sia per quanto riguarda le cabine che l’esterno e tale dettaglio la rende ideale anche per le famiglie con i bambini ad esempio.

Un’altra caratteristica importante del catamarano sta nella sua stessa conformazione e nella presenza di uno scafo meno profondo. Ciò lo rende adatto ad avvicinarsi maggiormente alla riva rispetto alla barca a vela, che al contrario deve rimanere spesso più lontana dalla spiaggia.

Yacht: per una vacanza di lusso

Lo yacht può essere considerato il re delle imbarcazioni: perfetto per chi vuole concedersi una vacanza di vero e proprio lusso. A livello di navigazione, non troviamo grandissime differenze rispetto al catamarano perché parliamo sempre di imbarcazioni dotate di motore.

A cambiare notevolmente però è lo spazio a disposizione, che è decisamente superiore nello yacht così come gli allestimenti di lusso. In sostanza, trascorrere una vacanza su questa imbarcazione è come passare una settimana in hotel con la differenza che si è sempre in mezzo al mare e si possono provare delle emozioni davvero uniche. Contrariamente a quanto si possa pensare, prendere uno yacht a noleggio al giorno d’oggi non è proibitivo. Certo, i costi sono superiori rispetto al catamarano e alla barca a vela ma non sono solamente i super ricchi a poterselo permettere.

Barca a vela: per una vacanza da lupi di mare

Arriviamo infine alla barca a vela: l’imbarcazione che affascina maggiormente coloro che desiderano vivere appieno il contatto con il mare. Per le sue caratteristiche infatti, la barca a vela è quella che riesce a regalare maggiori emozioni ma è bene sapere anche che si tratta dell’opzione meno confortevole per una vacanza.

Gli spazi a bordo sono infatti decisamente più limitati, bisogna sapersi organizzare ed essere anche in grado di adattarsi. Come abbiamo accennato, con la barca a vela non ci si può avvicinare troppo alla riva e questo per molti potrebbe essere un problema.

Inoltre, c’è un ultimo aspetto che conviene sempre tenere presente: questa è un’imbarcazione che risente parecchio del moto ondoso. Se tra i passeggeri c’è qualcuno che soffre il mal di mare potrebbe avere diversi problemi durante la vacanza.

Tutte queste imbarcazioni si possono noleggiare, ma nel caso dello yacht è quasi sempre obbligatorio affittare la barca con lo skipper perché difficilmente viene concessa in altro modo. D’altronde, prendersi la responsabilità di guidare uno yacht non è cosa da poco ed è meglio affidarsi ad un professionista.