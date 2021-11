Maltempo tutta la settimana, non sarà estate di San Martino

FVG – Niente “estate di San Martino”, quest’anno, a causa della presenza di un vortice ciclonico sul Mediterraneo occidentale che porterà maltempo su molte regioni italiane.

I giorni a cavallo dell’11 novembre, giorno di San Martino, sono tradizionalmente miti, spiega Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, perchè, “statisticamente parlando, sul bacino del Mediterraneo si impone una vasta figura di alta pressione che dà vita a una fase stabile, soleggiata con clima mite di giorno e relativamente freddo di notte”.

Quest’anno però, osserva Sanò, “questo periodo potrebbe essere un grande flop, infatti un ciclone presente nei pressi della Sardegna continuerà a inviare numerosi impulsi piovosi che interesseranno molte regioni, soprattutto meridionali”. Data la posizione del vortice le zone maggiormente instabili e a tratti perturbate, precisa il direttore de iLMeteo.it, risulteranno le due Isole Maggiori, il Sud, i versanti adriatici centrali e in queste ore anche il Nordest e la Lombardia”.

Importanti novità infine anche per il weekend quando potrebbe realizzarsi la prima invasione di aria polare. Nel dettaglio Lunedì 8. Al nord: cielo coperto con piogge al Nordest e in Lombardia, poi su basso Piemonte. Al centro: maltempo sulle regioni adriatiche e in Sardegna, piogge anche sul Lazio. Al sud: molto instabile con piogge sparse, a tratti intense in Sicilia.

Martedì 9. Al nord: cielo spesso coperto, ma in genere asciutto. Al centro: piovaschi intermittenti, in Sardegna peggiora fortemente verso sera e notte. Al sud: piogge in Sicilia, forti su agrigentino, trapanese e palermitano, deboli e intermittenti altrove.

Mercoledì 10. Al nord: piogge su Piemonte e Liguria di ponente. Al centro: maltempo in Sardegna, piovaschi su coste tirreniche. Al sud: maltempo in Sicilia, più asciutto altrove. Da giovedì maltempo in Sicilia e ancora in Sardegna, migliora altrove con temperature in aumento.