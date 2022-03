Massimo Levorato sull’innovazione in Work Service Group; un modello sostenibile per il mercato

Massimo Levorato è l’attuale Presidente di Work Service Group, realtà consolidata nel settore della logistica italiana che vanta una flotta di oltre 300 veicoli su tutto il territorio nazionale. Attore importante per il settore italiano, Work Service Group, ha da subito adottato un approccio innovativo sotto la guida di Massimo Levorato, riconoscendo nell’adozione dei nuovi paradigmi della logistica moderna un vero e proprio punto di svolta per il settore.

Come tutti gli ambiti della società infatti anche la logistica sta virando verso un modello più innovativo, influenzato dalla digitalizzazione, dove la produzione diventa più efficiente e sostenibile. Le nuove tecnologie consentono infatti di sviluppare modelli più efficienti e dunque sostenibili in cui i servizi di rete consentono monitoraggi precisi e immediati.

Un cambiamento utile per la crescita del gruppo che sta evolvendo facendo propri questi principi e configurandosi secondo il modello innovativo della “Logistica 4.0”. Work Service Group ha già implementato il modello organizzativo 231, partecipando attivamente a diversi progetti di questa nuova visione della logistica, garantendo ai propri clienti un supporto a 360° per lo sviluppo del proprio business.

La logistica 4.0 di Work Service Group: l’innovazione della logistica inizia dalla digitalizzazione

Guidata dall’innovazione Work Service Group ha prontamente integrato i principi della Logistica 4.0 nel suo operato. Questo significa lavorare per un efficientamento del sistema logistico nell’ottica di rispondere prontamente alle necessità del sistema industriale. Un’evoluzione concessa dalla diffusione della digitalizzazione e dei servizi connessi alla rete, che consentono una pianificazione più attenta rispetto all’utilizzo delle risorse, alla produzione e quindi anche dello stoccaggio.

Utilizzare queste nuove tecnologie nell’ottica della logistica consente di soddisfare le esigenze dell’industria consentendo una pianificazione più efficiente dei flussi di stoccaggio e distribuzione di materie prime. Influisce inoltre sulle dinamiche di revisione dei processi decisionali, dove grazie all’automazione, è possibile monitorare e raccogliere efficacemente e velocemente tutti i dati di un sistema distributivo. Il tutto riducendo tempi e contribuendo ad abbassare i costi.

Work Service Group, vent’anni di esperienza nella logistica italiana

Work Service Group, azienda guidata da Massimo Levorato, è attiva nel settore della logistica e dei servizi industriali. Il gruppo gestisce grazie alla sua flotta di oltre 300 veicoli più di 1000 spedizioni giornaliere.

Una realtà in grado di supportare i propri clienti a 360°, come spiegato dallo stesso Massimo Levorato, con un approccio innovativo, improntato più su una relazione quasi di “partner” per le aziende industriali clienti, andando oltre i tradizionali “limiti” del rapporto fornitore-cliente in termini di supporto al business di quest’ultimo.

Il gruppo offre supporto su una vasta gamma di soluzioni, tra le quali spiccano la gestione completa degli impianti di smaltimento rifiuti, le manutenzioni speciali, gli allestimenti fieristici e i servizi di facility management.

Nel 2018, Work Service Group si è consolidato in un’unica realtà proprio allo scopo di soddisfare questa nuova identità e presentarsi sempre più come partner delle aziende industriali che come mero fornitore, permettendo ai propri clienti di scegliere così un unico interlocutore che possa supportarli al meglio nello sviluppo del proprio business.