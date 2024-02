Mega Money è un’interessante versione del bingo su Spinanga

Il bingo è un gioco di lotteria semplice ma emozionante. È disponibile su https://spinangaslot.it in diverse varianti: scopri di seguito una delle migliori versioni del bingo di Spinanga.

Caratteristiche della slot machine

Il giocatore può utilizzare da una a quattro carte 3×5 e regolarne il numero attivando o disattivando i biglietti tramite il pulsante nell’angolo in alto a destra. La formazione di combinazioni vincenti è possibile in dodici direzioni. Ogni biglietto ha quindici numeri scatter selezionati in modo casuale. Se lo desideri, puoi sostituirli cliccando su uno qualsiasi dei biglietti. In questo modo i numeri di tutti i biglietti attivi cambieranno.

Il pulsante Gioca avvia un singolo round in modalità manuale. Trenta palline numerate appaiono nello spazio tra il campo di gioco e il pannello di controllo. I numeri caduti sono segnati automaticamente sulle carte con delle croci rosse, mentre le combinazioni pagate sono contrassegnate da linee colorate. Con la possibilità di nuove vincite si apre la modalità di acquisto di palline aggiuntive. Il costo di ciascuna di esse viene visualizzato al centro dello schermo. In totale ce ne sono dieci e alcune di esse possono avere funzioni speciali:

– X2 – raddoppia tutte le vittorie successive del round.

– Palla gratis – ti permette di utilizzare gratuitamente la prossima Palla Extra.

– Palla Selvaggia – ti permette di barrare un numero a tua scelta.

Dopo aver attivato l’opzione, sul pannello di controllo appaiono due tasti aggiuntivi. Il tasto Extra serve per acquistare una palla. Anche a questo scopo puoi cliccare su uno dei cerchi trasparenti che appaiono nella parte centrale del campo. Il tasto Fine termina il round di Spinanga con le combinazioni numeriche correnti.

In modalità demo puoi giocare alla slot machine Mega Money gratuitamente e senza registrazione con un gameplay intatto. La slot è disponibile nella versione desktop e mobile. Oltre al controllo manuale, il video bingo prevede l’attivazione della modalità turbo accelerata (pulsante con il fulmine) e l’avvio di una serie di giri automatici (menu Auto), in cui puoi scegliere non solo il numero di partite, ma anche le opzioni per acquistare palline extra.

Il tasto Info apre la sezione di aiuto. La versione completa del regolamento e le informazioni generali sul gioco vengono visualizzate in una nuova finestra dopo aver premuto il tasto Aiuto. Questo controllo si trova nel menu, aperto premendo il tasto con tre linee parallele nell’angolo in basso a sinistra. La barra grigia nella parte inferiore dello schermo mostra informazioni sul saldo del conto, sulla puntata attuale e sulle vincite. Il video bingo è disponibile in sei lingue: Inglese, tedesco, spagnolo, italiano, francese e portoghese.

Scommesse e pagamenti

L’importo della puntata è regolabile nel menu Puntata totale e può variare da 0,05 a 15 unità in valuta Spinanga per ogni carta. La puntata massima è di 60 crediti. A ogni combinazione possibile vengono assegnate le proprie probabilità di vincita. Le vincite finali, tenendo conto della puntata effettuata, sono visualizzate nella tabella in alto sullo schermo. La ricompensa del giocatore può raggiungere i 22.500 crediti per ogni carta. Viene pagata se tutti i numeri del biglietto coincidono con i numeri usciti dall’estrazione.

Gioco bonus

Il gioco a premi funge da potente motivazione per gli utenti. Il round bonus inizia quando tutte le celle della carta attiva vengono riempite, tranne le tre centrali, in senso orizzontale. Al posto dei biglietti e delle palline, sullo schermo appariranno otto sacchetti di denaro, che vengono selezionati a turno. Sette di questi nascondono vincite istantanee di diversa entità, mentre in un altro c’è la scritta Exit, che pone fine al gioco bonus. Spinanga ti offre fino a sei tentativi per ogni giro.

Nonostante il design semplice e la mancanza di una grafica impressionante, il bingo è molto richiesto dai visitatori dei casinò online. La popolarità della slot è dovuta alla presenza di un round bonus e di tre varietà di Extra Ball con proprietà favorevoli.