Morte Sassoli: il cordoglio di Cro Aviano, Ascom e Zanon

FVG – Il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli è deceduto alle ore 1:15 della notte scorsa (11 gennaio) al Centro di Riferimento Oncologico di Aviano per una grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario. Era ricoverato al CRO dal 26 dicembre scorso.

Nel rispetto del riserbo mantenuto dal Presidente Sassoli e dalla

famiglia, l’Istituto non fornirà ulteriori informazioni.

La direzione del Centro di Riferimento Oncologico, anche a nome di tutto l’Istituto, si unisce al cordoglio unanime per la scomparsa di un professionista e di un uomo delle istituzioni di rara umanità e sensibilità, e formula alla famiglia Sassoli e ai suoi collaboratori le più sentite condoglianze.

«La scomparsa improvvisa e precoce del presidente del Parlamento europeo Davis Sassoli mi ha colpito intensamente. Il nostro Paese perde – come si dice- un vero ‘galantuomo’, un signore che ha saputo rappresentare una delle istituzioni simbolo dell’Europa. Un grande leader, europeista convinto, con doti straordinarie riconosciute dalle varie forze politiche e dai rappresentanti dei Paesi Ue. Rigoroso e appassionato nel suo lavoro, così come nella sua passata attività svolta da giornalista, Sassoli si è distinto per il suo impegno continuo al servizio dei cittadini». Così lo ricorda Alberto Marchiori nel suo incarico svolto, per diversi anni, come rappresentante della Confcommercio nazionale alle Politiche Comunitarie (oggi è membro del Cese – il Comitato economico e sociale europeo che ha sede a Bruxelles – organo consultivo dell’Unione europea).

Anche l’attuale presidente del capoluogo mandamentale di Ascom-Confcommercio locale Federico Ingargiola, unitamente al responsabile dei Pubblici Esercizi (Fipe) Fabio Cadamuro, ha espresso il cordoglio per una figura piena di umanità, generosa e attenta al dialogo per costruire un’Europa migliore e di pace.

La struttura associativa lo menziona con stima e gratitudine per averlo incontrato, in più occasioni, anche a Roma (nella foto) nel corso di dibattiti e convegni promossi dal Parlamento europeo e dalla Confederazione generale italiana delle imprese e del lavoro autonomo.

Una notizia “che ci lascia basiti e addolorati, la morte di David Maria Sassoli ricoverato al Cro di Aviano suscita in ciascuno dispiacere e rammarico. Innanzitutto per la sua valenza istituzionale di presidente del Parlamento Europeo. E poi per la profonda umanità che ha dimostrato nella sua difesa della libertà e dei diritti umani, nella sobrietà di pensiero e di comportamenti. Un uomo e un giornalista di intelligenza ed eleganza intellettuale, entrato nel cuore di tutti i connazionali, fin dagli anni Novanta quando divenne il volto dell’edizione serale del telegiornale di Rai1, rimasto sempre vicino alla propria gente nonostante l’incarico istituzionale” lo ricorda Emanuele Zanon, consigliere regionale di Regione Futura.