Mostra 100 presepi: viaggio nella natività a Città Fiera

UDINE – Si rinnova a Città Fiera l’appuntamento annuale con la Mostra 100 Presepi, quest’anno in uno spazio di 600 metri quadri con oltre 100 opere artigianali realizzate da privati, associazioni e scuole.

Ogni opera è unica e viene pensata dall’autore per raccontare la natività attraverso la propria interpretazione. Le creazioni anche quest’anno parlano dei temi più diversi: alcuni mettono in contrapposizione il bene e il male, utilizzando materiali che lo interpretano simbolicamente; altri rappresentano la rinascita dopo condizioni meteorologiche avverse, come l’opera del Gruppo dei ragazzi della parrocchia di Mortegliano che parte dai cocci del paese ferito dall’ondata di maltempo di questa estate e arriva a Gesù, simbolo di ripresa.

Sono davvero tanti gli spunti e le suggestioni che i presepi in esposizione riescono a regalare durante la visita alla mostra. 100 opere una diversa dall’altra che raccontano la natività e trasmettono tutto il calore della tradizione.

Tre le categorie rappresentate: Tradizionale, interpretazione della natività in modo classico e realistico, Natura e riciclo, sono presepi costruiti con materiali naturali o con materiali riciclati, infine Arte d’Autore, presepi realizzati con materiali pregiati, su tela, vetro, filati, ricami, quadri e sculture.

Durante tutto il periodo di esposizione, fino al 27 gennaio 2024, il pubblico potrà votare i presepi sia venendo in visita nell’area dedicata al primo piano del centro commerciale, sia esprimendo la propria preferenza on line sulla pagina Facebook dedicata.

Ogni voto verrà poi conteggiato insieme al giudizio espresso dalla giuria tecnica che valuterà materiali, cura dei dettagli ed originalità e decreterà un vincitore per categoria, i primi classificati riceveranno una gift card del valore di 150 euro. A fine gennaio si conosceranno i sei presepi vincitori e le menzioni speciali date alle tante opere che si sono distinte per l’originalità.

Oltre all’avvio della mostra presepi l’8 e il 16 dicembre a Città Fiera torna la Christmas Band itinerante con la Filarmonica “L. Mattiussi”, il 9 dicembre il concerto Gospel con il coro “Spiritual Ensemble”. Il 17 dicembre grande spettacolo di ballo con la scuola New Life Academy. Chiuderà il calendario sabato 23 dicembre il concerto pop, gospel di “Colori & Musica”. Accanto agli eventi protagonista sarà nuovamente il Villaggio di Natale che accoglierà in Piazza Show Rondò i bambini con Babbo Natale e la Natalina.

Babbo Natale anche quest’anno nasconde il volto di Gianni, nonno in pensione che da tempo si dedica con grande passione ai più piccoli, attività che svolge gratuitamente in cambio di una donazione all’Agmen (Associazione Genitori Malati Emopatici Neoplastici FVG).

Per gli amanti dei prodotti enogastronomici, dal 7 dicembre aprirà la Bottega del Friuli in co-gestione col rinomato prosciuttificio artigianale La Glacere di San Daniele. In vista delle festività natalizie la Bottega permetterà di scegliere tra tante soluzioni di confezioni regalo, da poter comporre secondo i propri gusti con i prodotti delle aziende del territorio. Il negozio rimarrà aperto fino al 7 gennaio ed ospiterà in vendita le migliori produzioni artigianali dell’agro-alimentare del Friuli Venezia Giulia.

Presenti le referenze di più di 50 produttori friulani ed in particolare un’ampia scelta dei prodotti che godono del marchio blu “IO SONO FVG”, concesso da Agrifood a quelle produzioni che possono vantare un pedigree di produzione del tutto regionale. Numerosi saranno anche i momenti di degustazione, sia calendarizzati che a sorpresa, momenti nei quali sarà anche possibile conoscere alcuni dei produttori di persona.

Il negozio sarà uno “specchio” di quanto è possibile acquistare sulla piattaforma digitale, cuore del progetto BOTTEGA DEL FRIULI, www.bottegadelfriuli.com, grazie alla quale anche dopo la fine dell’esperienza del temporary store sarà possibile ordinare e ricevere direttamente a casa i prodotti tipicamente regionali, scegliendo tra più di 1200 referenze diverse.

Tutte le informazioni e gli approfondimenti: cittafiera.it