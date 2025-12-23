11.2 C
Mostra aerei giocattolo a Fagagna, è la prima in Europa

Nord Est
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

FAGAGNA (UD) – Ci sarà anche l’aereo del presidente degli Stati Uniti, un Boeing 707 degli anni settanta, alla grande mostra permanente di aerei giocattolo in latta dagli anni 40 agli anni 90 che verrà aperta a Fagagna, in provincia di Udine, nella sede denominata “La Fortezza” nei locali della società Amil di Gabriele Lualdi presidente della Fondazione Lualdi che ha fra gli scopi la divulgazione e la diffusione del cultura aeronautica. Si tratta della prima e più grande mostra permanente in Europa di questi bellissimi oggetti d’epoca, oltre 200 pezzi, grazie alla concessione in comodato d’uso da parte di uno dei maggiori collezionisti italiani, Alessandro Rinaldini, giornalista, nativo della Romagna ma da anni residente a Sacile.

In questi giorni è stato ratificato l’accordo e nel mese di gennaio saranno completati i lavori di arredamento e allestimento dei locali che già ospitano alcuni oggetti legati al mondo dell’aviazione, come – fra gli altri – l’elicottero “Lualdi” costruito in Friuli Venezia Giulia, un elicottero Bell 47 e un Agusta-Bell 204, oltre a libri e riviste del mondo aeronautico e tanti altri oggetti. Presto sarà allestita anche un’ala dei grandi locali a una mostra di quadri di aeropittura con le più note firme di artisti futuristi.

“In tanti anni, e ancora continuo, ho raccolto ciò che fu una mia passione fin da bambino: il mondo del volo – dice Alessandro Rinaldini -. Si tratta di aerei in latta con sofisticati meccanismi che o a molla o con l’uso di batterie consentono agli aeroplani in miniatura di accendere luci, aprire le porte e far comparire una hostess, muoversi con il rumore simulato dei jet o far girare a turno le eliche”. Giocattoli che hanno fatto sognare i bambini di tutto il mondo. “I miei modelli arrivano da ogni parte del mondo, acquistati a aste o mostre-scambio. Prediligo quei giocattoli che hanno un po’ di ruggine o che si presentato usati: immagino gli occhi dei bambini che li hanno fatti ‘volare’ nei loro giochi”.

La collezione Rinaldini, una della più grandi e complete in Italia (“siamo due i collezionisti più noti di aerei giocattoli in latta in Italia”, precisa) presenta soprattutto aerei civili con le livree di compagnie aeree molte delle quali oggi non più operative. “I modelli sono di fabbricazione francese, giapponese, americana, tedesca, italiana e come era ovvio offrivano gli aerei giocattoli con i colori delle compagnie di bandiera dei vari paesi in cui erano costruiti”, spiega Alessandro Rinaldini. Molte le curiosità come alcuni modelli degli anni 30 e 40, biplani fino ai grandi quadrimotori a eliche del dopoguerra, ai turboelica, per arrivare ai moderni jet degli anni 60-70-80, compreso il grande Boeing 747 Jumbo Jet, Dc-10 e l’affascinante Concorde.

“Sono davvero lieto e onorato che il presidente Lualdi, appassionato di volo e aeronautica, abbia accolto con piacere l’offerta della mia collezione. I locali, una volta inaugurata la mostra, saranno aperti al pubblico durante la settimana con personale specializzato che illustrerà l’esposizione. Nel tempo, ovviamente, sarà implementata con altri modelli: la mia ricerca, infatti, continua giorno dopo giorno. Signori, grandi e piccini, allacciate le cinture di sicurezza: si parte!”.

