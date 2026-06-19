Nuova apertura Honda a Padova, Mcr inaugura terzo concessionario famiglia Zucchet

PADOVA – Un nuovo importante traguardo per la famiglia Zucchet e per il marchio MCR. Sabato 20 giugno sarà inaugurata ufficialmente la nuova concessionaria Honda di Padova, in via Portogallo 11/28, il terzo punto vendita guidato dalla famiglia pordenonese che da quasi cinquant’anni opera nel settore delle due ruote con passione, competenza e spirito imprenditoriale.

La storia di MCR affonda le proprie radici nel 1978, quando Giuseppe Zucchet e Silvana Vianello avviarono a Pordenone una piccola attività dedicata alla vendita di ricambi, biciclette e motorini. Un’attività cresciuta nel tempo grazie alla fiducia dei clienti e alla capacità di interpretare l’evoluzione del mercato.

Una svolta decisiva arrivò nel 2013 con l’ingresso nel mondo Honda. Lo storico sito di Pordenone venne completamente rinnovato e trasformato in una moderna concessionaria dedicata al prestigioso marchio giapponese, dando inizio a una nuova fase di sviluppo aziendale. Nel 2017 seguì l’apertura della seconda sede a Udine, consolidando la presenza di MCR nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

Oggi, con l’apertura di Padova, prende forma un ulteriore passo nel percorso di crescita dell’azienda, nel segno di un passaggio generazionale che ha visto i fondatori affidare progressivamente il timone ai figli Carlo e Francesco Zucchet, protagonisti di questa nuova espansione.

«L’apertura di Padova rappresenta per noi molto più di un nuovo showroom – dichiarano Carlo e Francesco Zucchet –. È il risultato di un percorso costruito giorno dopo giorno insieme alla nostra famiglia, ai collaboratori e ai clienti che hanno creduto in noi. Siamo cresciuti respirando la passione per le due ruote trasmessa dai nostri genitori Giuseppe e Silvana e oggi raccogliamo con orgoglio il loro testimone. Vogliamo continuare a rappresentare i valori che ci hanno accompagnato fin dall’inizio: serietà, attenzione al cliente, professionalità e amore per il marchio Honda».

«Padova è una piazza importante e dinamica – aggiungono – e siamo pronti ad affrontare questa nuova sfida con entusiasmo, mettendo a disposizione un servizio sempre più qualificato e un’esperienza d’acquisto all’altezza delle aspettative di chi sceglie Honda. Questo traguardo non è un punto di arrivo, ma una nuova partenza verso obiettivi ancora più ambiziosi».

L’inaugurazione di sabato 20 giugno sarà un momento di festa e condivisione aperto a clienti, appassionati e partner che in questi anni hanno accompagnato la crescita di MCR, celebrando insieme una storia imprenditoriale iniziata quasi mezzo secolo fa e proiettata con entusiasmo verso il futuro.