Nuova interessante opportunità EnAIP con corso IFTS “Chef a bordo delle navi da crociera”

FVG – Si rinnova l’importante collaborazione con l’azienda COSTA CROCIERE SPA, leader in Italia e nel mondo per il settore crocieristico, EnAIP FVG questa volta offre un interessante corso per la formazione tecnica superiore (IFTS) per una figura professionale da inserire nel settore ristorazione delle navi da crociera: “Chef a bordo di navi da crociera”.

Durante il corso, in partenza il 18/10, i partecipanti impareranno a:

• gestire i processi di preparazione delle pietanze, applicando le norme HACCP e secondo i princi-pi di sostenibilità e riduzione degli sprechi alimentari

• valorizzare piatti e prodotti enogastronomici della cucina “Made in Italy”

• interagire in un contesto multilinguistico e multiculturale, utilizzando la lingua inglese

• operare a bordo di una nave da crociera, adottando misure conformi alle norme di sicurezza

Oltre a 400 ore di lezioni in aula, sono previste visite didattiche sulle navi Costa crociere e 400 ore di stage a bordo. L’avvio è previsto per il 18 ottobre 2021.

Al termine del percorso, i partecipanti riceveranno assistenza tramite una consulenza orientativa funzionale all’inserimento nel mondo del lavoro.

l corso, completamente gratuito e cofinanziato dal FSE, è rivolto a occupati e disoccupati in pos-sesso del diploma di istruzione secondaria superiore e/o di istruzione e formazione professionale.

Per saperne di più: http://www.enaip.fvg.it/