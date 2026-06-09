21.1 C
Pordenone
mercoledì , 10 Giugno 2026
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Guerra: nuovi voli cargo da Aviano per il Golfo

Provincia
Aggiornato:
Alessandro Rinaldini
By Alessandro Rinaldini

AVIANO – Senza sosta i voli da Aviano degli aerei cargo della aviazione americana per il Medio Oriente. Proveniente da Ramstein in Germania, martedì 9 giugno, poco dopo le 15 (volo Rch2132), è partito un Lockheed C-5M Super Galaxy per una delle basi strategiche nel Golfo.

L’aereo appartiene al Comando della Riserva dell’Aeronautica Militare (AFRC) che gestisce il gigantesco C-5M Super Galaxy, il più grande aereo da trasporto strategico dell’Aeronautica Militare degli Stati Uniti. Questi velivoli vengono utilizzati dall’AFRC per missioni globali che vanno dal trasporto di carichi militari di grandi dimensioni, come carri armati M1 Abrams ed elicotteri, all’esecuzione di lanci aerei umanitari e di aiuti di emergenza.

L’aereo (nella foto) appartiene al 439th Airlift Wing, uno Stormo da Trasporto della Air Force Reserve Command, inquadrato nella Fourth Air Force. Il suo quartier generale è situato presso la Westover Air Reserve Base, nel Massachusetts. L’unità è inoltre responsabile della gestione della manutenzione degli aeromobili e di tutti i beni immobili, le attrezzature e le forniture di supporto al combattimento dell’Aeronautica Militare assegnati. Al.Rin.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Gianna Buongiorno, Marilena Brunetti, Lorenzo Cardin, Paola Dalle Molle, Antonietta Maria Di Paola, Gianluca Dall’Agnese, Piergiorgo Grizzo, Mirco Manzon, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Alessandro Rinaldini, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.