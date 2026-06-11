Concerto Le Rossini Comique l’11 a Porcia

PORCIA – Grande appuntamento in Piazza Remigi a Porcia giovedì 11 Giugno 2026 alle ore 21.00: il concerto LE ROSSINI COMIQUE vedrà l’esibizione della Roma Tre Orchestra sotto la direzione del m°Biagio Micciulla.

Il concerto, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Porcia, la Fondazione Friuli e l’Associazione RiMe MuTe di Udine, porterà in piazza un programma dedicato al Rossini più brillante, teatrale e cameristico, capace di attraversare ironia, virtuosismo e raffinatezza melodica.

Accanto alle celebri ouverture da Il barbiere di Siviglia e Guglielmo Tell, il concerto propone pagine vocali e da salotto di rara esecuzione, tra atmosfere eleganti, suggestioni popolari e momenti di autentico spirito giocoso, come il celebre Duetto buffo di due gatti. Un percorso che restituisce la vivacità creativa e la modernità espressiva del compositore pesarese.

INGRESSO LIBERO

Per info Ass. Amici della Musica “Salvador Gandino” APS 0434-590356 e 335-7814656