POZZUOLO – Crossroads, le grandi storie dello sport salgono sul palcoscenico: Gilberto Zorat porta a teatro emozioni, vite e destini

Dopo il successo riscosso in radio, Crossroads compie un nuovo e significativo passo nel suo percorso narrativo e approda per la prima volta a teatro. L’appuntamento è per giovedì 11 giugno alle ore 20 all’Auditorium IPA di Pozzuolo del Friuli, per una serata che promette di coinvolgere il pubblico attraverso racconti autentici e profondamente umani.

Ideato e raccontato da Gilberto Zorat, Crossroads nasce dalla volontà di andare oltre il risultato sportivo per raccontare ciò che spesso rimane nascosto: le vite, le scelte, i sacrifici e i destini che si intrecciano dietro le imprese dei protagonisti dello sport.

Sul palco prenderanno vita quattro storie, quattro discipline sportive diverse e numerosi protagonisti accomunati da un unico filo conduttore: l’emozione. Un viaggio narrativo che accompagnerà gli spettatori attraverso vicende capaci di lasciare il segno, mostrando come lo sport possa diventare una straordinaria metafora della vita.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Pozzuolo del Friuli, la Commissione Pari Opportunità di Pozzuolo del Friuli, Niu Team, MYTHO Marathon, DanaSport e Wideline Radio.

Al termine della serata è previsto un buffet offerto da Tenuta Villanova e Radenska, un momento conviviale per condividere impressioni e riflessioni suscitate dai racconti.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Un’occasione speciale per tutti gli appassionati di sport e per chi ama le storie vere, quelle che sanno emozionare, ispirare e far riflettere.