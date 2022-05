Per i 100 anni di Augusto Murer una mostra a Longarone

LONGARONE – Si è tenuta la presentazione del programma per i 100 anni dalla nascita del grande artista bellunese, Augusto Murer.

Ai tanti eventi e celebrazioni si unisce anche Longarone Fiere Dolomiti. Così il Presidente Gian Angelo Bellati: “è un grande onore ospitare dal 9 al 25 di settembre prossimi la mostra che ricorda i 100 anni di Augusto Murer. Un grande artista, importantissimo per la storia della cultura di questa provincia. E quindi ci sembrava che fosse molto importante una partecipazione diretta di Longarone fiere Dolomiti.

Perché le fiere è noto sono un mezzo per promuovere il sistema economico di una data regione, provincia, paese. Ma dovrebbero anche essere un modo per promuovere la cultura, il sapere, l’intelligenza di un dato territorio. E questo è un esempio di quello che una fiera può fare per contribuire a promuovere, ad elevare a livello anche internazionale, una grande figura di artista come è stato Augusto Murer. Quindi dal 9 al 25 la mostra sarà qui a Longarone. Anche perché dal 9 all’11 settembre avremo Fiera & Festival delle Foreste. Un evento molto importante iniziato in occasione, e anche come ricordo, della tempesta Vaia.

Una fiera che vuole ricordare soprattutto temi ambientali e poi il tema delle foreste, del legno, che è essenziale per le montagne. Legno quale materia prima importantissima per costruire, per l’energia, per tantissimi usi, ma anche una materia importante per l’arte. Un matrimonio fra l’economia e la cultura, che vogliamo celebrare in occasione di Fiera & Festival delle Foreste a Longarone.

L’arte, la cultura sono degli obbiettivi fondamentali per la nostra fiera, da anni, perché molti sanno, frequentando la Fiera di Longarone, che abbiamo il marchio importantissimo di Arte in Fiera Dolomiti. Una mostra che c’è da tanti anni e che vuole proprio ricordare l’importanza di questo territorio dal punto di vista della cultura. Quindi la mostra di Murer si innesta ancora meglio all’interno del pacchetto Fiera Foreste e Festival delle Foreste: ricordo di quella tempesta terribile, ma anche l’importanza della materia prima del legno, dalle costruzioni fino all’arte.

Con Arte in Fiera si potranno ammirare le opere di tanti altri artisti del territorio, ma non solo, perché questa mostra attira artisti da tutto il mondo, perché la cultura è apertura, la cultura e curiosità, è sapere e conoscenza. E per questo, per definizione, la cultura è anche internazionale. la cultura poi è importante per il territorio del Bellunese, delle montagne in generale, perché la cultura può generare profitto, può generare economia e quindi nuovi posti di lavoro per i quali c’è, e dei quali c’è, tanto bisogno, soprattutto in zone come queste che soffrono di un eccessivo spopolamento.

Quindi vi aspettiamo numerosi, perché sarà l’occasione sia per gli addetti ai lavori, che per gli interessati al mondo della cultura, di fare degli approfondimenti: ci saranno convegni, ci saranno vari eventi, proprio per rendere la popolazione, non solo del bellunese, partecipe a questa grande cultura che la provincia di Belluno, delle Dolomiti, ha generato nel passato e sta ancora generando in questi anni a favore di tutta la nostra comunità veneta e della comunità nazionale. 9-11 Fiera & Festival delle Foreste, dal 9 al 25 Mostra Murer qui a Longarone Fiere Dolomiti”.