Per il Burlo è di nuovo Natale! Super assegno della raccolta fondi Despar

TRIESTE – E’ stato consegnato oggi, 21 gennaio, ai rappresentanti dell’IRCCS Materno Infantile Burlo Garofolo di Trieste l’assegno da oltre 164.700 euro, raccolti attraverso l’iniziativa “Un Natale da donare alla comunità”, l’ormai tradizionale raccolta fondi ideata e promossa da Aspiag Service, concessionaria dei marchi Despar, Eurospar ed Interspar per Triveneto, Emilia Romagna e Lombardia che, grazie alle generosità dei clienti, permette di sostenere progetti di associazioni benefiche e realtà delle regioni cui l’azienda è presente. Nei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar del Friuli Venezia Giulia la raccolta fondi, che si è svolta dal 29 novembre al 19 dicembre, ha visto una grande partecipazione da parte dei clienti dell’insegna dell’abete che, al momento del pagamento della spesa, hanno scelto di “arrotondare” lo scontrino per 355.049 volte, donando così direttamente in cassa una cifra complessiva di 164.762,96 euro.

I fondi raccolti nei negozi del Friuli Venezia Giulia sono stati destinati all’ospedale Burlo Garofolo di Trieste, per realizzare una nuova, più accogliente e confortevole sala d’aspetto nel nosocomio triestino, inserendo diversi giochi e comfort per i bambini in attesa delle visite e per i loro familiari. Inoltre il grande altruismo della clientela Despar permetterà di acquistare un un’attrezzatura elettromedicale, sempre dedicato alle cure pediatriche offerte dall’ospedale giuliano. Alla consegna dell’assegno che si è svolta venerdì 21 gennaio a Trieste presso il Palazzo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, hanno partecipato Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Fabrizio Cicero Santalena, Direttore Regionale Despar (Aspiag Service s.r.l.) per il Friuli Venezia Giulia, Stefano Dorbolò, Direttore Generale dell’Irccs Materno Infantile Burlo Garofolo di Trieste, e Tiziana Pituelli, Responsabile Marketing e Ufficio Stampa Despar per il Friuli Venezia Giulia.

Massimiliano Fedriga, Fabrizio Cicero Santalena e Tiziana Pituelli

“Sono più di due anni che lottiamo insieme contro una pandemia che ha colpito duramente anche la nostra comunità – ha commentato Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia. Per tutto questo tempo i cittadini del Friuli Venezia Giulia hanno saputo dimostrare quanto siano importanti i valori sui quali deve essere fondata la nostra collettività: solidarietà e rispetto verso gli altri. Valori che sono perfettamente rappresentati nella nobile iniziativa ideata e promossa da Aspiag Service, la concessionaria del marchio Despar, Eurospar e Interspar. I fondi raccolti andranno infatti all’ospedale Burlo Garofolo di Trieste, una vera e propria eccellenza del nostro sistema sanitario.

Non dobbiamo smettere di ringraziare e sostenere gli operatori della sanità per lo sforzo profuso nel contrasto al Covid-19. Così come non possiamo che rivolgere un plauso ai promotori di questo progetto che consentirà di migliorare alcuni spazi dedicati all’accoglienza dei piccoli pazienti del Burlo e dei loro familiari.

Dimostrazione concreta di come, anche attraverso gesti di solidarietà, si riesca a collocare il benessere dei nostri bambini ai livelli più alti della nostra azione quotidiana.”

“La raccolta fondi natalizia ha raggiunto il decimo anno di operatività in regione – ha commentato Fabrizio Cicero Santalena, Direttore Regionale Aspiag Service per il Friuli Venezia Giulia – e in questi anni ci ha permesso di raccogliere fondi da destinare al mondo della salute, del sociale e del volontariato e di sostenere progetti e iniziative di utilità sociale. Quest’anno siamo particolarmente orgogliosi per la cifra record raggiunta grazie alla sensibilità e alla generosità dei nostri clienti che ci permetterà di fornire un sostegno concreto ad una realtà d’eccellenza della nostra regione come l’Ospedale Burlo Garofolo, che è stato anche il primo destinatario dei fondi raccolti nel 2011 quando abbiamo avviato in regione la prima raccolta fondi natalizia.

Questo progetto, insieme alle altre iniziative di charity che promuoviamo nel corso dell’anno, confermano la scelta del nostro marchio dell’abete di essere al fianco dell’associazionismo, del sistema ospedaliero locale, del sociale e del no profit con un sostegno tangibile e di rafforzare il nostro impegno come attore sociale per sostenere progetti e interventi capaci di garantire particolare attenzione alle fasce più deboli e alle persone in difficoltà.”

“Ringraziamo Despar per questa donazione e tutte le persone che con grande partecipazione hanno contribuito a raggiungere questo straordinario risultato – ha aggiunto Stefano Dorbolò, Direttore Generale dell’Irccs Materno Infantile “Burlo Garofolo” di Trieste. La cifra raccolta ci permetterà di realizzare un’area di attesa in cui suscitare rassicurazione, dove l’ambientazione aiuterà a superare le ansie dell’attesa e dove cercheremo di assecondare le persone nelle loro differenti necessità creando per quanto possibile un ambiente che avvicini l’utente il più possibile a una situazione di normalità.

La cifra raccolta ci consentirà di rispondere pienamente ai costi dell’operazione e di aggiungere un’attrezzatura elettromedicale che qualificherà ulteriormente la risposta sanitaria ai nostri piccoli pazienti. E’ la dimostrazione che con la somma di tanti piccoli gesti si possono realizzare grandi risultati.

La collaborazione con le imprese private è per noi fondamentale per dare corpo ai numerosi progetti che ogni giorno mettiamo in campo a beneficio di tutta la popolazione e in particolare dei bambini più fragili che necessitano di attenzioni e cure mirate.

Dico a tutti i cittadini che non è importante la somma piccola o grande che avete donato, ma il significato del gesto. Per questo vi porto il riconoscimento ed il grazie silente di tutti i bambini e delle mamme cui va questa donazione e che hanno e avranno bisogno del nostro Istituto”.

“Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto – ha concluso Tiziana Pituelli Responsabile Marketing e Ufficio Stampa Despar per il Friuli Venezia Giulia. Un traguardo reso possibile dalla generosità dei clienti e dall’impegno profuso da tutti i colleghi nei punti vendita, senza i quali non sarebbe possibile il successo di iniziative come questa. I dieci anni di attività della raccolta fondi natalizia ci hanno permesso di contribuire concretamente alla realizzazione di progetti in diversi centri ospedalieri d’ eccellenza della nostra regione, a cui vanno aggiunte le numerose iniziative a beneficio di associazioni, mondo del volontariato e del no profit che supportiamo durante tutto l’anno. Il bel risultato raggiunto è uno stimolo a continuare nel nostro impegno in favore del territorio per essere sempre di più parte attiva e far crescere le comunità in cui siamo presenti.”

“Un Natale da donare alla comunità” è un’iniziativa sociale attiva in tutte le regioni in cui Aspiag Service è presente. La raccolta fondi, che si è svolta dal 29 novembre al 19 dicembre in tutti i punti vendita a marchio Despar, Eurospar e Interspar di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna, ha permesso di raccogliere fondi che, oltre all’Ospedale Burlo Garofolo in Friuli Venezia Giulia, andranno a sostenere l’Associazione San Vincenzo in Trentino, l’Associazione Südtiroler Vinzenzgemainschaft in Alto Adige, l’Associazione Fenice in Veneto e l’Associazione Andromeda in Emilia Romagna.

C.S