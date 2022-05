Pillola anticoncezionale: scopriamo gli effetti indesiderati più diffusi

La pillola è sicuramente uno dei metodi anticoncezionali più consueti, una soluzione che merita sicuramente di essere considerata affidabile, ma che può comportare alcune controindicazioni.

Una premessa: la pillola anticoncezionale non protegge dalle malattie sessualmente trasmissibili

Ancor prima di parlare degli effetti indesiderati legati all’uso della pillola anticoncezionale, è doveroso fare una premessa: la pillola, come sottolinea lo stesso nome, è un anticoncezionale, ma non è un metodo per proteggersi dalle malattie sessualmente trasmissibili.

Alla luce di questo, dunque, l’assunzione della pillola non può sostituirsi all’utilizzo del preservativo nei rapporti occasionali; la coppia che non intende avere figli può rinunciare al profilattico per vivere la propria intimità, ma ovviamente solo e soltanto laddove tra i partner vi sia una fiducia totale.

Le più comuni controindicazioni legate all’uso della pillola anticoncezionale

Fatta questa importante premessa possiamo andare a scoprire quali sono i principali inconvenienti che l’uso della pillola anticoncezionale può comportare, manifestazioni che, è utile sottolinearlo, non vengono a presentarsi in tutti i casi e comunque possono differire in maniera importante da donna a donna.

Secchezza vaginale

La secchezza vaginale è un problema lamentato da diverse donne che ricorrono abitualmente alla pillola.

Questo disturbo può causare pruriti e sensazioni di scarso comfort, inoltre può rendere i rapporti sessuali meno piacevoli, se non piuttosto dolorosi; quest'ultimo problema, ad ogni modo, può essere facilmente fronteggiato utilizzando dei lubrificanti vaginali.

Aumento di peso

Molte donne che utilizzano la pillola anticoncezionale lamentano un aumento del peso corporeo, tuttavia le opinioni della scienza medica circa tale controindicazione sono ancora discordanti.

C’è chi ritiene che tale fenomeno possa essere dovuto ad una maggiore ritenzione idrica, chi invece crede sia correlato ad un rallentamento del metabolismo, quel che è certo è che ad oggi permangono diversi dubbi su quale sia la reale correlazione tra questa manifestazione e l’utilizzo della pillola.

Depressione e sbalzi d’umore

L’utilizzo della pillola anticoncezionale può avere degli effetti anche nei confronti dell’umore.

Da questo punto di vista, si ritiene che alla base di tutto vi siano i livelli di serotonina, i quali potrebbero effettivamente essere abbassati dall’utilizzo della pillola anticoncezionale, favorendo così l’insorgere di stati depressivi prevalentemente temporanei.

Nausea e vertigini

Nausea e vertigini sono degli effetti indesiderati discretamente diffusi tra le donne che utilizzano la pillola anticoncezionale.

Sebbene non si tratti di manifestazioni pericolose, esse sono senz’altro piuttosto fastidiose.

Mastalgia

Alcune donne che utilizzano la pillola anticoncezionale riscontrano episodi di mastalgia, ovvero dolore al seno.

Tali dolori sarebbero dovuti all’incremento delle dimensioni del seno, il quale sarebbe a sua volta dovuto agli scombussolamenti ormonali causati dalla pillola stessa.

Irregolarità nel ciclo mestruale

Infine, un effetto indesiderato piuttosto tipico dell’utilizzo della pillola anticoncezionale corrisponde a delle irregolarità dei ciclo mestruale.

Alcune donne si ritrovano letteralmente a saltare dei periodi di mestruazione, più frequente è invece che, a causa della pillola, si manifesti il cosiddetto “spotting”, ovvero il verificarsi di piccole perdite di natura intermestruale.