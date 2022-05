Tricolori di pesistica, egemonia pordenonese anche tra gli Under 15

PORDENONE – La Pesistica Pordenone conquista tre titoli italiani e la vittoria nella classifica per società agli ultimi campionati italiani Under 15, tenutisi sabato 14 e domenica 15 maggio al Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito nel quartiere della Cecchignola a Roma.

Il fine settimana è iniziato subito bene per i ragazzi, guidati da Elisa Crovato, nuovo tecnico di riferimento per il settore rosa del club di via Rosselli, con il titolo italiano di Alessandra Pacetta (classe 2007), che nella categoria -45 kg ha avuto la meglio al termine di un equilibrato confronto con un’atleta piemontese sollevando 51 kg nella prova di strappo e 63 nello slancio. Per lei questo oro, unito al conseguimento dei suoi personali in gara, potrebbero valere il lasciapassare per gli Europei di categoria, in programma ad agosto in Polonia.

A ruota c’è stato l’exploit di Daniele Coral, il più giovane atleta in gara (classe 2009), talento che si allena solo da settembre e che ha sorpreso tutti nella -61 kg sollevando 53 e 73 kg e aggiudicandosi il quarto posto.

E’ arrivato quindi il secondo posto di Alessia Marson (classe 2008), che, nonostante qualche acciacco fisico, è riuscita a difendere l’argento già conquistato l’anno scorso nella -55 kg. Grande performance anche Anais Caiaffa (2008), che ha portato a termine la sua migliore gara di sempre, dominando l’emozione che l’aveva tradita lo scorso novembre agli Italiani Under 13 spingendola fuori gara. Per lei un brillante quinto posto con 49 e 58 kg nella -64 kg.

Il secondo titolo italiano del week end è arrivato da Paride Dragna nella -55 kg. Con 75 e 90 il ragazzo di Torre ha vinto l’oro e anche il riconoscimento come “best lifter”, miglior atleta della rassegna. Per lui è già scontata la partecipazione all’Europeo Under 15, dove potrebbe addirittura avvicinarsi al podio.

Dulcis in fundo, il terzo titolo, quello di Sara Dal Bo’ (2009), oro nella -76 kg con 65 e 90 e nuova detentrice di tre record italiani, tra cui quello di totale con 155 kg, di 30 chilogrammi più alto del precedente primato. Nelle classifiche a squadre la formazione pordenonese ha vinto la femminile, è giunta seconda nella maschile, aggiudicandosi quindi la classifica generale per società.