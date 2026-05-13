DI ANNI 91
Ne danno il triste annuncio la figlia Lucia, i nipoti Alessandro con Luana, Leonardo e Massimiliano, la pronipote Aurora, le sorelle ed i parenti tutti.
Le Esequie avranno luogo Venerdì 15 alle ore 11.00 nella chiesa parrocchiale S. Ferdinando di Torre di Fine ove la cara Maria Giungerà dalla Casa Funeraria San Marco in Vial Rotto N° 16 a Pordenone.
Sarà recitato il santo rosario Giovedì sera alle ore 19.00 nella chiesa medesima.
Dopo le Esequie si proseguirà per il cimitero di Torre di Fine.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Maria Moras Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo