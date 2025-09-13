Poste Italiane: inaugurata la prestigiosa mostra “Urban, unveils the city and its secrets”

TRIESTE – Dal 13 settembre all’8 novembre 2025, il Palazzo Poste di piazza Vittorio Veneto, 1 sarà il protagonista della mostra “URBAN Unveils the City and its Secrets” (URBAN svela la città e i suoi segreti), un tributo ai luoghi che spesso non conosciamo o non abbiamo guardato abbastanza.

Il percorso rappresenta una selezione di opere presentate a “URBAN Photo Awards”, uno dei più importanti concorsi fotografici a livello internazionale, cui nel 2025 hanno presentato la propria candidatura circa 17.000 fotografie provenienti da ogni parte del mondo.

Giunto alla sua sedicesima edizione, “URBAN” ha la missione di raccontare, attraverso scatti di grande sensibilità e pregio, l’ingegno, l’operosità, la poesia e l’arte che animano la vita urbana in ogni luogo del mondo.

Così come Poste Italiane è parte integrante della vita quotidiana della gente, la mostra offre uno sguardo sulle storie, gli occhi e le anime delle “persone e dei luoghi del mondo”.

Le fotografie, scattate “on the road” in città di ogni latitudine, catturano le molteplici sfumature della vita urbana, rendendo così omaggio alla complessità e alla bellezza del vivere metropolitano, immortalate così in uno scatto.

La mostra, organizzata dalle Associazioni culturali dotART e Exhibit Around APS, rientra tra i principali eventi del Trieste Photo Days – Festival Internazionale di Fotografia (dal 23 al 26 ottobre) che da 12 anni porta la grande fotografia mondiale nel cuore di Trieste.

L’esposizione sarà visitabile dal 13 settembre all’8 novembre dal lunedì al sabato osservando gli orari dell’ufficio postale: dal lunedì al venerdì 8:20 – 19:05 e il sabato dalle 8:20 alle 12:35.