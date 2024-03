Poste Italiane : presentato il Piano strategico 24-28

ROMA – “Poste Italiane è ormai un pilastro solido , strategico, affidabile ed efficace per l’Italia, e continueremo a conseguire rendimenti sostenibili di lungo termine per i nostri azionisti”.

Sono le parole dell’Amministratore Delegato Matteo Del Fante a commento del Piano Strategico 2024-2028, costruito sul successo dei Piani “Deliver22” e “Sustain & Innovate”.

L’obiettivo è infatti quello del rimodellamento di Poste puntando alla crescita sostenibile e redditizia.

I numeri sono importanti e ricordiamo che Poste è la più grande piattaforma Phygital capace di connettere cittadini, aziende e la Pubblica amministrazione con una rete capillare di 13.000 uffici postali, 51.000 punti della rete di terzi, 12 milioni di wallet per pagamenti digitali 6,9 miliardi di interazioni gestite all’anno.

Una macchina da guerra che punta al futuro con un’ampia infrastruttura tecnologica a supporto della platform company che migliora l’efficienza operativa, la customer experience e la fidelizzazione del cliente.

A tutto questo si aggiunge la trasformazione logistica per assicurare la sostenibilità di corrispondenza, pacchi e distribuzione e una nuova superapp personalizzata che diventerà il punto di riferimento per l’accesso alla piattaforma di tutti i prodotti e servizi di Poste Italiane.

L’AD Del Fante ha voluto sottolineare che: “Il percorso di trasformazione di Poste è iniziato nel 2017 con il primo piano strategico e una semplice ambizione: massimizzare il valore per i nostri clienti e diventare la rete di distribuzione più efficace ed affidabile d’Italia; tuttavia siamo andati oltre e ci siamo affermati come la più grande piattaforma phygital del paese, basandoci sull’integrazione di molti punti di contatto e riuscendo a creare un ecosistema omnicanale nel quale tutte le componenti si completano vicendevolmente”.

“Con questo nuovo Piano strategico stiamo rimodellando il nostro business e con il nuovo modello di servizio commerciale progettato per ottimizzare il valore della nostra piattaforma, e la trasformazione logistica, ci evolveremo in una rete all’avanguardia, preservando la sostenibilità finanziaria del business, della corrispondenza e dei pacchi”.

Ma non solo.

“Nei servizi finanziari, svilupperemo ulteriormente la segmentazione della nostra clientela, affidandola a consulenti specializzati, in modo da riuscire a coprire al meglio ogni esigenza con una rete adattativa”.

Inoltre, i servizi PostePay hanno raggiunto l’obiettivo di creare la possibilità di un ambiente open, focalizzato sui pagamenti digitali, a cui si sono aggiunti servizi per la casa e la famiglia, come fibra ed energia.

In sintesi, sono questi i punti su cui si concentreranno gli sforzi di Poste:

– Nuovo modello di servizio commerciale che massimizza il valore della piattaforma

– Trasformazione logistica con costruzione di una rete tecnologica orientata al futuro che porti l’azienda a consolidarsi come operatore logistico end-to-end

– SuperApp che incorpora il nuovo wallet per pagamenti, super personalizzata e taylor made su ogni singolo cliente per un’esperienza completa

– Trasformazione tecnologica come spina dorsale per la crescita sostenibile per migliorare la fedeltà e costruendo valore

– Razionalizzazione dei costi attuata con approccio conservativo e finalizzata all’efficienza

– Continui investimenti in formazione e sviluppo

– Sostegno alla coesione sociale ed economica del paese e riduzione del divario digitale e accesso rapido e facilitato ai servizi di pubblica amministrazione

– Carbon neutrality

– Nuova società benefit “Poste Mobility” e introduzione di un indice green ad ulteriore supporto della decarbonizzazione della logistica

– Obiettivo di aumentare la produzione di energia rinnovabile di +40GWh nel periodo 2020-2026 con installazione di pannelli fotovoltaici per una superficie totale di 150.000 mq

– Decarbonizzazione del portafoglio investimenti con l’obiettivo NetZero entro il 2050