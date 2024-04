Poste italiane: webinar educazione finanziaria anche con linguaggio dei segni

FVG – Continuano per i cittadini di Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste gli appuntamenti in modalità webinar sull’educazione finanziaria.

Questa settimana è caratterizzata da un doppio incontro il 16 e il 18 aprile, che avranno per argomento “la protezione” e “la previdenza”.

Gli appuntamenti previsti per le due giornate sono due alle 10 e alle 16.30, durante i quali i relatori condivideranno con i partecipanti utili suggerimenti sull’opportunità di pianificare il proprio percorso previdenziale e su come gestire al meglio risparmi e investimenti.

Questo porterà a poter raggiungere il benessere finanziario.

Opportunità importanti queste messe a disposizione da Poste Italiane per acquisire consapevolezza sulla possibilità di proteggere il proprio presente e il proprio futuro, usufruendo dei diritti ma anche partecipando alla realizzazione dei propri progetti.

L’obiettivo è divulgativo per diffondere tra i giovani, e non solo, una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale per arrivare a compiere scelte mirate e consapevoli capaci di migliorare la qualità della vita.

Ricordiamo che i webinar sono disponibili anche con sottotitoli e interprete LIS.