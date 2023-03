Poste, negli uffici Fvg cartolina dedicata alla Pasqua

FVG – Ancora un’iniziativa filatelica di Poste Italiane, che dedica una colorata cartolina alla Pasqua acquistabile a 1,00 € in tutti gli Uffici Postali con sportello filatelico della provincia di Pordenone (Pordenone Santa Caterina, Sacile, San Vito al Tagliamento, Spilimbergo), Udine (Udine Centro, Cividale Del Friuli, Codroipo, Gemona Del Friuli, Latisana, San Daniele Del Friuli, Tolmezzo, Lignano Sabbiadoro, Cervignano Del Friuli), Gorizia (Gorizia Corso Verdi), Trieste (Trieste Via Settefontane), nello “Spazio Filatelia” di Trieste (Poste Centrali, via Galatti), oltre che online.

Una nuova occasione per i collezionisti o per chi vuole ricordare in modo originale una giornata speciale, un modo per sostenere il valore della scrittura e custodire nel tempo un ricordo della festività.

Dal 3 all’ 11 aprile sarà inoltre disponibile negli “Spazio Filatelia” di Trieste l’annullo tondo a datario mobile mentre quello lineare sarà utilizzato negli uffici postali con sportello filatelico sempre in abbinamento al datario mobile. Per qualsiasi informazione o curiosità sul mondo della filatelia è possibile visitare il sito filatelia.poste.it.