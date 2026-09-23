Proiettile in busta indirizzata a Corte dei Conti Fvg

TRIESTE – In proiettile è stato recapitato alla Corte dei Conti, in viale Miramare, con la posta.

Secondo quanto si apprende, il proiettile era contenuto in una busta, ovviamente priva di mittente, indirizzata genericamente alla Corte dei Conti, senza indicare alcun destinatario specifico.

Sul caso sta indagando la Polizia.

Nessuna dichiarazione viene rilasciata al momento dai vertici della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia, organo cui stamani è stata recapitata una busta contenente un proiettile.

Massimo riserbo sull’accaduto sia dalle sezioni regionali di controllo e giurisdizionale sia dalla Procura regionale.

A quanto si è appreso la busta, indirizzata genericamente alla Corte dei Conti e non a un ufficio in particolare, è stata aperta da una dirigente, che una volta constatato il contenuto ha allertato le forze dell’ordine e sporto denuncia.