Recenti cambiamenti nelle leggi italiane sul poker: aggiornamenti e implicazioni

L’industria italiana del gioco d’azzardo ha criticato le modifiche proposte. Si teme che i costi aggiuntivi previsti ricadano sui giocatori. Dato che il casinò dovrà sostenere un onere maggiore per mantenere la sua presenza sul mercato, una buona alternativa è trovare una soluzione equilibrata tra poker room non AAMS che accettano italiani. Moltiplica la tua fortuna e risparmia i nervi dai controlli numerici.

Nel frattempo, le normative dell’ADM controllano l’industria del poker nel paese e forniscono ai giocatori tutte le informazioni necessarie sui loro diritti e doveri secondo la legge. Il mercato del gioco d’azzardo italiano è riconosciuto come il secondo più grande in Europa, generando circa €11 miliardi all’anno in entrate.

Aspetti chiave delle modifiche proposte

Il Ministero delle Finanze italiano ha proposto modifiche alle leggi sul gioco d’azzardo online del paese, che includono i seguenti aspetti chiave:

● Aumento delle tariffe di concessione: Il nuovo modello aumenterebbe il costo delle concessioni per il gioco d’azzardo online di 20 volte l’importo medio pagato dagli operatori sotto il modello attuale, a €7 milioni.

● Limite delle licenze: Ogni operatore avrebbe il permesso di avere al massimo cinque licenze, impedendo la pratica di siti web multipli che vendono i prodotti di un singolo operatore, criticata dall’ADM.

● Tariffa Annuale di Adeguamento: Il governo potrebbe aggiungere una tassa ogni anno, il 2% delle vendite online.

● Consiglio Pubblico per il Gioco: Il decreto suggerisce di creare un Consiglio Pubblico che controllerebbe il gioco e proporrebbe modi per mantenerlo sicuro.

● Nuove Misure contro il Gioco Illegale: Il decreto propone anche idee fresche per fermare il gioco d’azzardo non permesso.

● Regole Uguali per Tutti: Le modifiche farebbero sì che le regole siano le stesse in tutte le regioni d’Italia.

Le nuove regole riguardanti il gioco d’azzardo in Italia saranno presumibilmente discusse con il Primo Ministro. È probabile che queste discussioni avvengano nell’ambito della prima bozza di legge sul bilancio per il 2024. L’European Gambling and Betting Association (EGBA) ha esortato l’Italia a riconsiderare il divieto sul gioco d’azzardo.

Misure proposte contro il gioco d’azzardo illegale

Le modifiche proposte alle leggi sul gioco d’azzardo online in Italia includono nuove misure contro il gioco d’azzardo illegale.

Si possono dedurre i seguenti punti:

Ecco come il governo italiano sta cercando di affrontare il problema del gioco d’azzardo illegale:

Controlli più forti: Il governo vuole rendere più stretti i controlli per fermare il gioco d’azzardo illegale.

Blocchi di siti web: Attualmente, l’Italia blocca alcuni siti web ogni mese per fermare il gioco d’azzardo illegale.

Ordinanze contro aziende e Internet: Il governo emette anche ordini contro le aziende di pagamento e le aziende che forniscono Internet per fermare i siti web di gioco d’azzardo illegale.

Indagine del Parlamento: C’è anche un’indagine proposta dal Parlamento italiano. Vogliono capire quanto sia diffuso il gioco d’azzardo illegale e cosa si può fare per fermarlo. Prevedono di formare un gruppo speciale per condurre questa indagine e suggerire come risolvere il problema.

Tutte queste azioni sono prese perché il gioco d’azzardo illegale in Italia è un grande problema, con un valore di oltre €1 miliardo all’anno. Al momento, questo mercato nero del gioco online non protegge i giocatori. C’è anche la preoccupazione che le nuove regole proposte possano rendere il problema ancora peggiore anziché risolverlo, secondo l’Associazione Europea del Gioco e delle

Scommesse (EGBA).

Cambiamenti recenti nella legge sul poker in Italia

Ecco un breve riassunto dei cambiamenti nella legge italiana sul poker negli ultimi anni:

Nel 2020, il governo italiano ha introdotto una nuova legge sul gioco d’azzardo che impone regole più rigide per il poker online e dal vivo. La legge stabilisce limiti sulle vincite, sui soldi da investire nel gioco e vieta la partecipazione dei minori.

Nel 2021, un decreto ha reso l’accesso ai giochi d’azzardo più difficile, vietando la pubblicità di questi giochi in TV e su Internet.

Nel 2022, un nuovo decreto ha introdotto ulteriori regole. Ora è proibita la pubblicità del gioco d’azzardo su qualsiasi mezzo di comunicazione.