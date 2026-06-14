Ronchi, torna il volo Trieste-Milano con Aeroitalia

TRIESTE – Dal primo di luglio con frequenza giornaliera torna il volo Trieste-Milano e viceversa. A operare la tratta, dopo lo stop da parte di ItaAirways e Luxwing, sarà la compagnia Aeroitalia che già collega Trieste a Salerno. I voli assicureranno così la continuità territoriale e avranno tariffe agevolate. Nei mesi scorsi la Giunta regionale aveva stanziato 4 milioni di euro per la ripresa del servizio dopo lo stop da parte di Enac.

A fine anno sarà poi disposta la nuova gara per l’assegnazione del servizio di volo. Aeroitalia nata come compagnia charter nel 2022 ha iniziato i suoi servizi dall’aeroporto di Forlì espandendosi poi in tutta Italia, assicurandosi la continuità territoriale da e per la Sardegna. I biglietti avranno prezzi oscillanti da 54 a 123 euro. Aeroitalia non esclude di schierare un proprio aereo su Trieste per nuovi collegamenti: si parla di Vienna,Zurigo e Monaco di Baviera. Al.Rin.