Scelte sostenibili al centro nuovo mutuo Crédit Agricole

FVG – Un’offerta che riconosce la Sostenibilità come elemento centrale nelle scelte delle famiglie italiane: Crédit Agricole Italia ha recentemente lanciato il suo nuovo Mutuo Crédit Agricole Greenback, pensato per accompagnare i clienti nell’acquisto di un immobile di classe energetica elevata o nella riqualificazione energetica della loro abitazione.

Da sempre attento alle istanze ambientali, il Gruppo Bancario ha deciso di porre al centro della sua nuova campagna mutui il tema dell’efficienza energetica come investimento sul futuro delle famiglie e del pianeta, attraverso un prodotto che premia i comportamenti sostenibili.

Una proposta innovativa che, con l’obiettivo di andare incontro a tutti gli italiani che riconoscono nella sostenibilità un valore, vede l’azzeramento delle spese di istruttoria per chi acquista un immobile di classe A – B o C e la riduzione della rata per chi ristruttura migliorando la classe energetica dell’abitazione.

A questo si aggiunge il Programma “Scelte di Valore”, che premia l’acquisto di prodotti bancari, assicurativi e finanziari emessi dal Gruppo CA attraverso sconti cumulabili sulla Rata (da 1 fino a 39 Euro), per i prossimi 5 anni.

Un mutuo capace di coniugare sicurezza e flessibilità per le famiglie, grazie all’opzione “IniziaConCalma” che permette di acquistare casa e di iniziare a pagare le rate fino a 12 mesi dopo la stipula, oppure all’opzione SaltaRata, che consente in occasione di particolari imprevisti di saltare una rata all’anno per tutta la durata del mutuo.

La gestione del mutuo sarà ancora una volta digitale, grazie all’App Crédit Agricole Italia che, con MutuoMap offre la possibilità di avere un tracking in tempo reale della propria pratica, e permette di avere sempre sotto controllo il piano di mutuo.

“Abbiamo pensato questo mutuo per riconoscere e accompagnare le scelte dei nostri clienti; le stesse scelte che ci aiutano a valorizzare gli importanti obiettivi etici e di sostenibilità che, come Crédit Agricole Italia, condividiamo con loro – ne parla il Vice Direttore Generale Retail e Digital di Crédit Agricole Italia Vittorio Ratto, che aggiunge: “Guardiamo al futuro senza mai dimenticare le esigenze delle famiglie, per continuare ad essere per loro un partner di riferimento solido e innovativo”.

Crédit Agricole Italia torna a confermare il suo impegno a sostegno del tessuto economico e sociale italiano. Lo fa rimanendo fedele alla sua identità, ovvero quella di banca universale di prossimità, attenta alle tematiche di sostenibilità, così come ai bisogni dei clienti e dei territori. Un impegno valoriale che si traduce in un mutuo pensato per aiutare le famiglie italiane a progettare il proprio futuro con maggiore consapevolezza e in serenità.