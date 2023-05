Quali sono le migliori strategie per investire in Borsa

Investire in Borsa significa acquistare e vendere strumenti finanziari come azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento o ETF (Exchange-Traded Fund) attraverso una piattaforma di trading o un intermediario finanziario. L’obiettivo principale è ottenere un rendimento finanziario aumentando il valore degli investimenti nel tempo.

Una tipologia di investimento da sempre praticata ad ogni latitudine e molto amata soprattutto nel nostro paese ma che, comunque, comporta una serie di rischi che è importante considerare attentamente. Perdita del capitale investito, alta volatilità dei mercati di riferimento, rischi legati ai singoli settori, problemi di liquidità: tanti aspetti dai quali guardarsi prima di iniziare ad investire nel mercato delle azioni.

Partendo da questo è opportuno, quando ci si avvicina a tale universo, sintetizzare una propria strategia di investimento che vada il più possibile a circoscrivere i rischi sopra elencati. Vediamo alcune strategia sulla base dei consigli del portale www.videoborsa.net.

Le strategie da mettere in atto

Esistono diverse strategie di investimento in Borsa, ognuna delle quali si adatta a diversi obiettivi, orizzonti temporali e livelli di rischio. Molto dipende proprio dalle tempistiche di investimento: se ad esempio si punta sul lungo termine è bene acquistare azioni di aziende solide e di qualità in grado di garantire il mantenimento degli investimenti per un lungo periodo di tempo, spesso anni o addirittura decenni.

Viceversa nel caso in cui si decida di puntare su un orizzonte temporale maggiormente circoscritto, il discorso cambia e si può puntare anche su azioni di aziende che possano registrare un’impennata nel breve periodo senza badare troppo a quello che potrebbe succedere con il passare del tempo e, quindi, senza pensare alla volatilità sul lungo periodo.

Il discorso dei dividendi

Una delle scelte alla quale ci si trova di fronte quando si inizia ad investire in Borsa è data dalla possibilità o meno di puntare sui cosiddetti dividendi: cosa si intende? Questa strategia si concentra sull’acquisto di azioni di società che distribuiscono dividendi regolare: ci si riferisce alla pratica delle società di distribuire una parte dei loro utili agli azionisti.

In sostanza quando una società genera profitti, può decidere di reinvestire tali profitti per finanziare la crescita dell’azienda o di distribuirli ai suoi azionisti sotto forma di dividendi: i dividendi sono pagamenti in contanti o in azioni che vengono distribuiti agli azionisti in proporzione alla quantità di azioni possedute.

La diversificazione del portafogli

Chiudiamo con un consiglio che viene fornito sempre dai consulenti finanziari e che rappresenta una pietra miliare per quello che riguarda la saggezza finanziaria; diversificare il più possibile, che con riferimento all’investimento in azioni vuol dire distribuire gli investimenti su diverse azioni, settori o classi di attività può aiutare a mitigare i rischi e a proteggere il capitale a prescindere dalla strategia di investimento scelta. Un paracadute che può essere di supporto nel caso di perdite o di crolli improvvisi del mercato.