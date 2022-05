Spettacolo teatrale dedicato al Giro d’Italia a Muzzana e Marano

FVG – “QUANDO ARRIVAVA IL GIRO… Storie del Giro d’Italia in Friuli negli anni Settanta e non solo” è lo spettacolo dedicato al Giro d’Italia che, in occasione della tappa friulana prevista per il prossimo 27 maggio, andrà in scena venerdì 13 maggio, alle 20.30, a Muzzana del Turgnano nella Sala Parrocchiale. Replica il giorno dopo, sabato 14, proprio a Marano, alla stessa ora, nei locali della Vecchia Pescheria.

Testo e voce narrante: Stefano Ryzardus Rizzardi. Musiche dal vivo: Arno Barzan.

Il Giro d’Italia a Udine e in Friuli dal 1967 al 1983 visto attraverso gli occhi di un bambino, e poi di un ragazzo udinese dal nome strano che, quando arrivava il Giro, non vedeva l’ora di correre in strada a vedere passare i corridori. Il lavoro, nostalgico omaggio ad un ciclismo che non c’è più, inizia con la vittoria in Piazza Primo Maggio di Dino Zandegù, il corridore-cantante, nel 1967, e con la partenza il giorno dopo, già sotto la pioggia, per le Tre Cime di Lavaredo da Via Mercatovecchio.

Nel ’73, dopo il passaggio della carovana sul Cavalcavia di Viale Palmanova, il racconto della Grande Kermesse di Viale Leonardo da Vinci, terminata con il feroce duello tra Basso e Merckx. Dopo altri episodi, gran finale con la memorabile cronometro che, dopo avere attraversato le vie del centro, mise il sigillo all’edizione 1983 del Giro, con l’apoteosi di Giuseppe Saronni ancora in Piazza Primo Maggio.

Assieme al racconto le canzoni eseguite da Arno Barzan, che canterà i brani pop (e del cantautorato italiano) più celebri del ciclismo, da “Bartali” di Paolo Conte e “Coppi” di Gino Paoli, fino ai pezzi dedicati da Francesco De Gregori a Girardengo, e da Enrico Ruggeri a “Gimondi e il Cannibale”. Per finire, le due canzoni composte dai Nomadi e dagli Stadio in memoria di Marco Pantani, cui è dedicato, in conclusione, tutto lo spettacolo.

In entrambe le serate l’ingresso è gratuito.