Sport pordenonese in lutto, muore triatleta 44enne investito da un’auto

TAMBRE (BL) – Tragico incidente nella mattinata di Ferragosto a Tambre, lungo la provinciale 28 che porta al centro bellunese.

Per cause in corso di accertamento un ciclista è stato investito e ucciso da una Fiat Punto: l’impatto frontale è stato violento.

L’uomo, Maurizio Casagrande, 44 anni, risiedeva a Vittorio Veneto ed era conosciuto nel Friuli Occidentale, essendo iscritto alla società Reaction di Pordenone.

Nonostante il soccorso del Suem 118, intervenuto anche con l’elisoccorso e le lunghe manovre di rianimazione, l’uomo è deceduto sul luogo dell’incidente.

Secondo una prima ricostruzione il ciclista stava scendendo lungo la provinciale mentre la Fiat Punto, guidata da un automobilista residente a Tambre, stava salendo.

Sul posto hanno eseguito i rilievi, volti a determinare la dinamica dello schianto, i carabinieri. La strada è stata chiusa.

La notizia del decesso di Casagrande è stata accolta con grande dolore alla ReAction di Pordenone, la società di triathlon fondata anni fa da Franco Brussolo.