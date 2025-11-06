7.7 C
Pordenone
giovedì , 6 Novembre 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Supernova Index 2025: la pordenonese Modic è tra le migliori agenzie digitali italiane

Nord Est
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

RONCADE (TV) – Modic, la digital agency Google Partner specializzata in digital advertising, SEO, web analytics e CRO, con sede a Porcia (Pordenone), è tra le 3 agenzie premiate dal Supernova Index 2025!

wethod ha presentato la quarta edizione del Supernova Agencies, l’evento che ogni anno riunisce oltre 500 professionisti tra manager, creativi e innovatori dei mondi comunicazione, marketing e tecnologia digitale. Durante l’edizione 2025, ospitata presso H-FARM (Roncade, TV), è stato annunciato il Premio Supernova Index, l’indice che analizza il posizionamento delle agenzie digitali italiane valutando cultura aziendale, qualità del lavoro, sostenibilità e soddisfazione di clienti e collaboratori.

“È un premio che ci onora molto, soprattutto perché molto peso nella valutazione è dato dai feedback di clienti e collaboratori. Il nostro ringraziamento quindi va a loro, ma anche ai tanti colleghi di altre agenzie che ci hanno fatto da mentori in questi primi anni di attività e che ci hanno dato e continuano a darci fiducia nei progetti che abbiamo in comune. È anche grazie ai loro stimoli, al loro esempio e al desiderio di essere alla loro altezza che oggi siamo qui” – dichiarano i Founder di Modic Francesca Poles, SEO e Digital Strategist, e Davide Serafini, Data Analyst e Solution Architect.

Le altre due agenzie premiate sono:
Flatmates, Milano: content creator agency nata nel 2021 per creare contenuti a prova di internet, collaborando con i migliori influencer e creator italiani. Dal 2024 è partecipata da Cosmico, acceleratore di talenti che connette i professionisti digitali con le aziende.

Digital Angels, Roma e Milano: agenzia di marketing fondata nel 2011, che unisce creatività, media planning e tecnologia per accompagnare brand nazionali e internazionali con strategie data-driven e soluzioni abilitate dall’AI.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Marilena Brunetti, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Enrico Sgariboldi, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.