Torna caldo nel weekend, punte di 36 gradi al Centronord

FVG – E’ pronto nuovamente ad avvolgere l’Italia nel caldo e nell’afa l’anticiclone Lucifero, che tornerà in azione il prossimo weekend.

E’ quanto avvisa il team del sito www.iLMeteo.it. Dopo il break per le alte temperature grazie ai venti di Maestrale e Bora, da venerdì e soprattutto nel fine settimana il rafforzamento di quest’area di alta pressione provocherà un repentino aumento delle temperature massime che torneranno a misurare 33-36°C soprattutto al Centronord e in città come Bologna, Padova, Milano, Firenze e Roma. L’Italia, quindi, tornerà a soffrire il gran caldo.

Sia sabato e sia domenica, precisano i meteorologi de ‘iLMeteo.it’, il sole sarà prevalente e il cielo praticamente sereno o soltanto localmente poco nuvoloso su tutte le regioni Al momento l’anticiclone africano, spiegano gli esperti, si è indebolito sul Mediterraneo centrale e una massa d’aria un po’ meno calda, convogliata dai venti di maestrale, sta ponendo fine all’ondata di calore anche sulla Sicilia e sull’estremo Sud della penisola.

Queste correnti tuttavia risultano poco umide e solo localmente l’instabilità atmosferica potrà dare origine a dei rovesci in grado di alleviare la siccità che affligge molte delle nostre regioni centro meridionali. Secondo gli esperti, non assisteremo al transito di altre perturbazioni oltre a quelle che si sono manifestate a livello locale, mentre le temperature, come detto, particolarmente nel weekend tenderanno a salire riportandosi di nuovo di qualche grado al di sopra della norma.