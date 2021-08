Cefap: nuovi percorsi di Formazione tecnica superiore in partenza a ottobre

FVG – Grande opportunità di formazione con i nuovi percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica

Superiore (IFTS) per giovani e adulti, occupati e/o in cerca di occupazione, in possesso del

diploma di istruzione secondaria superiore e/o di formazione professionale. L’obiettivo è quello di

di formare figure professionali a livello post-secondario, finalizzate ad una formazione

tecnica e professionale, approfondita e mirata.

I percorsi formano tecnici specializzati capaci di presidiare e gestire i processi organizzativi e

produttivi d’impresa anche connessi alle innovazioni tecnologiche e all’internalizzazione dei

mercati, secondo le priorità indicate dalla Programmazione economica regionale.

I corsi IFTS organizzati dal CeFAP hanno la durata di 800 ore (400 ore in aula + 400 ore di

apprendimento duale “in situazione”), i docenti dei corsi provengono dal mondo del lavoro con

una specifica esperienza pluriennale professionale maturata nel settore.

Al termine del percorso viene rilasciato l’attestato Qualifica Professionale post-diploma

(EQF – 4), valida in tutta Europa.

I due nuovi corsi in partenza ad ottobre sono:

• Tecnico per la consulenza agronomica: l’obiettivo del corso è di formare una figura

consulenziale in grado di occuparsi di assistenza tecnica economica gestendo dati e report

riguardanti le aziende agricole attraverso piattaforme istituzionali e software informatici.

• Tecnico del controllo della produzione agroalimentare e biologica: l’obiettivo del

corso è formare una figura capace di controllare la sicurezza degli ambienti di lavoro, delle

macchine e dei lavoratori, operando secondo i sistemi di certificazione dei prodotti agroalimentari.