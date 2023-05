Trading Online, truffe in aumento: come mettersi al riparo

Continuano a verificarsi un po’ ovunque, anche in Italia, le truffe relative al falso trading online, pratiche fraudolente che mirano a ingannare gli investitori al fine di ottenere illegittimamente i loro soldi. Queste truffe possono manifestarsi in diverse forme e possono essere anche molto sofisticate.

Una piaga universalmente diffusa come si diceva, che solo pochi mesi fa aveva avuto proprio Pordenone come teatro con una truffa sgominata dalla Procura della Repubblica locale con il lavoro degli investigatori del Centro operativo per la sicurezza cibernetica – Polizia postale del Friuli Venezia Giulia e della Squadra Mobile di Pordenone.

Per capire di cosa si parla è bene iniziare dalla definizione di trading online: un processo di compravendita di strumenti finanziari attraverso piattaforme elettroniche accessibili tramite internet che permette agli investitori di acquistare o vendere azioni, obbligazioni, valute, materie prime, fondi comuni di investimento e altri strumenti finanziari direttamente da un computer o da un dispositivo mobile, senza la necessità di intermediari tradizionali come broker fisici.

Trading online: principali truffe e come mettersi al riparo

Partendo dalla definizione di cui sopra, vediamo di seguito quali sono le principali truffe che si registrano nel mondo del trading online e, al contempo, come cercare di mettersi al riparo.

• Truffe dei broker non regolamentati: Alcuni truffatori creano piattaforme di trading online false o agiscono come intermediari finanziari non regolamentati. Promettono rendimenti elevati o offrono condizioni di trading allettanti per attirare gli investitori. Per evitarlo, è fondamentale verificare sempre se il broker è regolamentato da un’autorità finanziaria riconosciuta. Si può controllare il loro status di regolamentazione e cercare recensioni e feedback online prima di investire.

• Schema Ponzi: Questo tipo di truffa coinvolge un individuo o una società che promette rendimenti straordinariamente elevati agli investitori utilizzando i soldi dei nuovi investitori per pagare i vecchi investitori. L’intero sistema si basa sulla continua affluenza di nuovi investitori, e quando questa si interrompe, il sistema collassa. Per evitare questa truffa, è importante essere scettici riguardo a promesse di rendimenti straordinariamente elevati e fare sempre una ricerca approfondita sulle società o gli individui coinvolti.

• Consigli di investimento falsi: Alcuni truffatori utilizzano strategie di manipolazione del mercato, diffondono notizie false o inviano consigli di investimento fasulli per influenzare i prezzi degli strumenti finanziari e trarre profitto da tali movimenti. Per evitare ciò, è importante fare affidamento su fonti di informazioni affidabili, verificare le notizie con fonti multiple e prendere decisioni di investimento in modo autonomo o con l’aiuto di un consulente finanziario affidabile.

• Phishing e frodi informatiche: Queste truffe coinvolgono l’invio di e-mail o messaggi che sembrano provenire da società finanziarie legittime al fine di rubare le informazioni personali o finanziarie degli investitori. Per evitarle, è fondamentale essere cauti nel fornire informazioni personali o finanziarie online e verificare attentamente l’autenticità dei messaggi ricevuti.

• Robot di trading fraudolenti: Alcuni truffatori promuovono sistemi di trading automatici o robot che affermano di poter generare profitti elevati con pochi sforzi. Tuttavia, molti di questi robot sono truffe progettate per ingannare gli investitori. È importante condurre una ricerca approfondita su tali sistemi, cercare recensioni da fonti affidabili e consultare esperti prima di utilizzarli.

Per proteggersi dalle truffe del trading online è fondamentale porre la massima attenzione, effettuare una ricerca completa su società o individui, verificare le licenze e le regolamentazioni, evitare promesse di rendimenti irrealistici e affidarsi a fonti di informazioni affidabili. In caso di sospetto di potenziali truffe è bene contattare la Polizia Postale.