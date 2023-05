Dal 26 al 28 a Marano torna “Fish Very Good in Laguna”

FVG – Dal 26 al 28 maggio a Marano Lagunare (Ud) ritorna “Fish Very Good in Laguna”, la manifestazione organizzata da Aries-Camera di commercio Venezia Giulia per il Flag GAC FVG nell’ambito del proprio piano d’azione di sviluppo delle aree costiera e lagunare del Friuli Venezia Giulia.

Dopo la positiva prima esperienza di agosto 2022, la kermesse di tre giorni propone una serie di appuntamenti, esperienze, tour, tutti finalizzati a promuovere il prodotto ittico del Friuli Venezia Giulia e a valorizzare i luoghi di pesca e acquacoltura. Centro dell’evento è l’infopoint allestito presso la “Pescaria vecia”, che costituirà da centro informativo, punto di prenotazione e di ritrovo per i diversi tour.

Il primo appuntamento sarà già una novità dell’edizione 2023, ovvero la possibilità di visita del mercato ittico di Marano Lagunare durante le reali fasi di contrattazione.

Alle ore 16 di venerdì 26 maggio è previsto un momento inaugurale, alla presenza dei rappresentanti istituzionali, dei promotori e degli organizzatori, cui seguirà il convegno organizzato dal Centro tecnico Informativo (Cti) che intende fare il punto sulla situazione attuale e prospettica dei molluschi bivalvi, preziosa risorsa pescata o allevata per l’economia ittica della nostra regione.

“Siamo felici di questa nuova edizione di Fish Very Good – commenta il presidente del Flag Gac Fvg, Antonio Paoletti – in un anno importante per il borgo di Marano Lagunare e di visibilità con la tappa del giro di Italia 2022, l’edizione di Fish Very Good, la candidatura a Il “Borgo dei Borghi 2023” con numerose presenze su trasmissioni televisive. Fish Very Good è un evento che ha il pregio di racchiudere, raccontare e far sperimentare le tante attività legate alla pesca e all’ambiente marino-costiero di questa zona”.

Il programma aggiornato è pubblicato all’indirizzo www.fishverygood.it e prevede uscite in laguna in pescaturismo, tour combinati in bicicletta e barca tra boschi, casoni, laguna e le visite in una valle da pesca ecosostenibile.

Anche l’aspetto culturale ha la sua rilevanza con visite al Museo archeologico della pesca, che per l’occasione ospiterà la mostra “Un mare di risorse” e, nella serata di venerdì, la proiezione del docufilm “Salsedine”, incentrato sui racconti di nove pescatori di sei regioni italiane, tra cui il Bepi da Marano Lagunare, realizzato nell’ambito del progetto Patrimonio Culturale della pesca (Pcp) e che parteciperà a varie rassegne cinematografiche e verrà distribuito sulle principali piattaforme in streaming.