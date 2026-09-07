Palazzo del Fumetto, apertura straordinaria 8 settembre

PORDENONE – Martedì 8 settembre, giorno del Patrono di Pordenone, il Palazzo del Fumetto sarà eccezionalmente aperto al pubblico dalle 15.00 alle 19.00 per accogliere cittadini e visitatori che vorranno approfittare della giornata festiva per scoprire le esposizioni e le attività del museo.

L’apertura assume un significato particolare anche in relazione all’organizzazione della Storica tombola della Società Operaia che quest’anno si svolgerà al Parco Galvani, a pochi passi dal Palazzo del Fumetto.

Per tutta la durata dell’apertura, chi si presenterà alla biglietteria del museo con una cartella della tombola potrà usufruire di un biglietto d’ingresso ridotto.

L’apertura sarà garantita anche in caso di maltempo o di eventuale annullamento della tombola.

Sarà così possibile visitare la mostra Toppi. Le profondità verticali, dedicata a SergioToppi, tra i più originali e influenti artisti italiani del fumetto e dell’illustrazione, l’esposizione Li Orbi de Mozana dedicata alla feroce rappresaglia delle truppe imperiali di Massimiliano I d’Asburgo ai danni dei contadini di Muzzana del Turgnano del 1514, e il Museo del Palazzo del Fumetto con le venti sezioni che raccontano la storia della Nona Arte attraverso il filo conduttore dei formati di pubblicazione tra tavole originali, contenuti multimediali e interattivi.