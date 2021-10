Trieste Photo Days: il Festival Internazionale della Fotografia Urbana è alle porte

FVG – Manca solo un giorno all’apertura dell’Ottava Edizione del Festival Trieste Photo Days, ideato e organizzato da dotART/Trieste, che si propone per il 2021 con un fitto ed eclettico programma arricchito di contenuti, eventi e soprattutto di ospiti internazionali di altissimo livello. Oltre un anno di intenso lavoro per allestire a Trieste uno scenario della fotografia internazionale contemporanea.

Dal 28 ottobre al 1° novembre il Festival Internazionale della Fotografia Urbana in un viaggio espositivo itinerante nei principali musei e spazi culturali, offre anche l’occasione ai visitatori di partecipare a workshop, incontri con gli autori, masterclass, presentazioni di libri e premiazioni. Le 1000 foto esposte saranno visibili sia al Museo Sartorio, al Museo d’Arte Orientale, alla Biblioteca statale Stelio Crise, in Sala Xenia, in Sala Fittke, all’Accademia Scaglia, alla Stazione Rogers e alla Stazione Centrale con un astract del Festival; sia in un “fuori circuito” di locali selezionati della città con il FRINGE.

Non solo, quindi, un momento di contemplazione davanti allo scatto fotografico, ma bensì un’occasione unica per immergersi in essa attraverso il confronto, la scoperta di piccoli stratagemmi e il prezioso insegnamento di grandi professionisti. Un evento che può dar luogo a nuove sinergie e collaborazioni o semplicemente arricchire la propria curiosità

Tra gli ospiti, che hanno scelto il Trieste Photo Days, e collaborato alla realizzazione per la riuscita dei progetti, saranno presenti:

Bruce Gilden in video, Paolo Pellegrin, Francesco Cito, Andrea Holzherr, Nick Turpin, Alberto Prina, Graziano Perotti, Joseph Ford, Giorgio Galimberti;

i rappresentanti dei collettivi internazionali di Street Photography: Nick Turpin – iN-Public, Vicky Markolefa – Bulb Photos, Marta Rybicka – Unposed Collective, Francesca Chiacchio – Women Street Photographers;

i professori Angelo Floramo e Enrico Medda, curatori scientifici rispettivamente dei progetti autoriali di dotART, DANTE 2021 e Mythography vol.1;

Michael Goldrei, con la sua Street Walk.

Durante il festival verranno inoltre presentati progetti realizzati durante l’anno e tradotti in mostre nonchè in volumi da dotArt come: URBAN Photo Awards XII ed., Tales of the Unwritten, Mythography vol.1, DANTE 2021, PixAround FVG, Trieste Photo Young.

Cinque giorni di intenso programma che culminerà con la premiazione dei migliori autori selezionati tra i migliaia di iscritti che da ormai otto anni partecipano da tutto il mondo.

Accesso con Green Pass. Si consiglia di presentarsi mezzora prima dell’inizio di ogni evento, non è prevista la prenotazione

Programma Completo

Giovedì 28 Ottobre 2021

18:00 –Auditorium Museo Revoltella

Trieste Photo Days 2021 – Cerimonia di apertura del Festival

Venerdì 29 Ottobre 2021

11:00 – Sala Xenia

URBAN Photo Awards 2021 – apertura mostra e presentazione libro URBAN unveils the City and its secrets – vol. 07

Giorgio Galimberti – apertura mostra “George”

Joseph Ford – apertura mostra “Aerial Fashion”

PixAround – apertura mostra e presentazione libro

15:00 – Sala Xenia

Graziano Perotti – presentazione mostra “Sri Lanka Stories”

16:00 – Museo d’Arte Orientale

Graziano Perotti – apertura mostra “Sri Lanka Stories”

18:00 – Sala Xenia

Trieste Photo Young – semifinali con F. Cito e G. Perotti

Mythography – presentazione libro e progetto – Prof. E. Medda e F. Cito

Francesco Cito – presentazione mostra personale – con E. Scaglia

Mythography – PREMIAZIONE

Sabato 30 Ottobre 2021

10:00 – Sala Xenia

Giorgio Galimberti – presentazione libro “George”

Cities 9 – presentazione libro – A. Cucchetto e G. Perotti

12:30 – Sala A. Fittke

Trieste Photo Young – apertura mostra

14:30 – Museo Sartorio

URBAN 2021 – Premio Musei Civici – apertura mostra e PREMIAZIONE

15:30 – Biblioteca statale Stelio Crise

Tales of the Unwritten – apertura mostra e presentazione libro

Tales of the Unwritten – incontro con i Collettivi di Street Photography internazionali

Tales of the Unwritten – PREMIAZIONE

17:45 – Auditorium Museo Revoltella

URBAN Photo Awards 2021 – CERIMONIA DI PREMIAZIONE

Trieste Photo Young – FINALE LIVE con P. Pellegrin

Domenica 31 Ottobre 2021

10:00 – Auditorium Museo Revoltella

DANTE 2021 – presentazione libro e progetto – Prof. A. Floramo

Paolo Pellegrin – incontro e presentazione del progetto “Antarctica”

Francesco Cito – incontro

con A. Holzherr, A. Prina e A. Cucchetto

15:00 – Sala Xenia

Nick Turpin e Joseph Ford – incontro su “La creatività foto e video”

17:00 – Sala Xenia

Selezione Progetti Trieste Photo Days – PREMIAZIONE con G. Perotti

Lunedì 1 Novembre 2021

09:30 – Sala Xenia

Street Walk – “Fotografare Trieste” con M. Goldrei

10:00 – Stazione Rogers

Graziano Perotti – apertura mostra “Utopia Melara”

12:30 – Sala Xenia

Trieste Photo Days 2021 – Saluti di chiusura del Festival

Trieste Photo Days è promosso dall’associazione culturale dotART di Trieste con il contributo di: Regione Friuli-Venezia Giulia – Assessorato alla Cultura, Fondazione Benefica Kathleen Foreman Casali, Fondazione Pietro Pittini. La collaborazione con: Ministero della Cultura Segretariato regionale FVG, Servizio Musei e Biblioteche e Servizio Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi del Comune di Trieste, PAG – Progetto Area Giovani del Comune di Trieste, Ministero della Cultura – Biblioteca statale Stelio Crise di Trieste, Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato, ERPAC FVG e Stazione Rogers. Le Partnership con La Cappella Underground – Trieste Science+Fiction Festival e Matrix4Design di Milano.

Direzione artistica del Festival: Angelo Cucchetto; Main Partner: Install.Pro, Accademia Scaglia, Unicusano Polo di Trieste e Fineart Connection; Partner tecnico: FRIULI Innovazione; Media partner: Trieste.news, Il Fotografo, OPENEYE, Better Photography e Tagree.

Per maggiori info: PROGRAMMA generale; AGENDA giorno per giorno: MOSTRE

dotART Associazione Culturale

URBAN Photo Awards | Trieste Photo Days | Exhibit Around. www.dotart.it

L.F.