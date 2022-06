Trofeo Valmeduna, dai tricolori alla candidatura mondiale

FVG – Un connubio di intenti. Quella sinergia che concorre al successo finale. Se il Trofeo Valmeduna, concluso domenica 12 giugno con l’assegnazione dei titoli tricolori di corsa in montagna master, è andato per il meglio, lo si deve a tutte le tessere del puzzle organizzativo.

Sul “podio” si vedono solo alcuni dei protagonisti tra atleti e rappresentanti delle istituzioni. Ma il lavoro “nascosto” di chi ha agito dietro le quinte si è sentito eccome.

E’ per questo che Paolo Borsoi, presidente del Comitato organizzatore composto alla Polisportiva Valmeduna e dall’Atletica San Martino al Tagliamento, ha voluto ringraziare tutti – enti, associazioni, sponsor – per il proficuo lavoro svolto. “I mesi precedenti la manifestazione sono stati molto impegnativi, ma hanno sicuramente sancito – ha sottolineato Borsoi – un legame forte tra la ValMeduna e le associazioni del territorio, ricchezza inestimabile che va valorizzata e sostenuta. Il volontariato si è espresso in molti settori e ha dimostrato la ricaduta positiva su tutta la comunità che ha potuto apprezzare l’evento”.

ENTI E ASSOCIAZIONI E’ nutrito l’elenco di chi ha lavorato perla riuscita della manifestazione: Comune Di Meduno; Comunità Di Montagna Delle Prealpi Orientali; Regione Fvg-Promoturismo; Carabinieri Di Meduno; Ri.Natura; Protezione Civile Di Meduno; Bini, assessore Turismo Regione Fvg; Vaccher, segretario Assessore Bini; Gibelli, assessore Sport Regione Fvg; Pro Meduno; Alpini di Meduno; Banda di Meduno; Ecomuseo Lis Aganis; Donatori di Sangue Meduno; Cai Sezione di Spilimbergo per Gruppo Valmeduna; Soccorso Alpino Sogit; Cb di Maniago.

Un pensiero, quindi, alle 65 società sportive arrivate da tutta Italia che hanno potuto ammirare le bellezze della Valmeduna: da Monte Valinis a Palazzo Colossis, punto di partenza e arrivo dei tricolori, oltre che sede logistica.

GLI SPONSOR E, a proposito di connubio di intenti, l’evento si è reso possibile grazie agli sponsor: Fondazione Friuli, Friulovest Banca, Camera di Commercio Pordenone-Udine, Pizza Roncadin, Edison, Atap S.p.A., Officine Borghese, PromoTurismoFVG.

Ora la Valmeduna vuole rimanere protagonista: si candida a ospitare, infatti, anche i campionati mondiali di corsa in montagna master che si terranno nel 2025. In autunno l’Atletica San Martino, presieduta da Franco Cristofoli, presenterà la domanda di candidatura per l’organizzazione.