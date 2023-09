FVG – Tutte le operazioni postali a portata di click? Detto fatto.

Con la funzionalità “Inquadra il QR code” infatti, Poste Italiane fa ancora un passo avanti nella digitalizzazione di prodotti e servizi.

Nella stanza dei bottoni delle App BancoPosta e PostePay, sarà semplicissimo accedere ai servizi e svolgere molte funzioni in tutta sicurezza e con un click.

La funzionalità è stata pensata per risparmiare tempo e burocrazia soprattutto in quelle operazioni che si possono svolgere da remoto con l’identificazione senza documenti in modo semplice e rapido o in uno dei 331 uffici postali della Regione Friuli Venezia-Giulia, ( Udine 180, Pordenone 84, Gorizia 35, Trieste 32).

Ma vediamo come funziona.

Al momento dell’ acquisto di un prodotto o servizio all’ufficio postale, tutti coloro che hanno installato un’App di Poste Italiane potranno procedere all’identificazione semplicemente scansionando il QR code visualizzato sul dispositivo presente allo sportello e confermare, così, la propria identità direttamente in App.

Si dovrà poi inserire il codice personale di sicurezza o utilizzare il riconoscimento biometrico, senza necessità di presentare ulteriori documenti.

Ma vediamo da vicino alcune operazioni veloci che si possono fare con il QR code.

Per esempio, saltare le file agli sportelli e disporre il pagamento dei bollettini e di avvisi PagoPa; prelevare senza carta presso gli ATM Postamat abilitati semplicemente premendo il tasto 9; abilitare i propri prodotti finanziari in ufficio postale e prenotare l’appuntamento per varie operazioni.

Altro prezioso strumento è l’App Bancoposta, con cui si può utilizzare e gestire il proprio conto corrente in modo intuitivo e molti sicuro sotto il profilo della privacy. In questo modo si potranno avere a portata di mano sempre spese e liquidità di conti, libretti e sim telefoniche.

Emanuela De Domenico