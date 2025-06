Tutto quello che hai sempre voluto sapere per giocare alla roulette nel 2025

Semmai pensiamo al concetto di casinò non possiamo fare altro che imbatterci anche nella roulette, uno dei giochi più popolari di sempre e anche uno di quelli più di successo nella sua riproduzione digitale. Parliamo di un gioco esclusivamente basato sulla fortuna, che però ha dalla sua una lunga, se non proprio lunghissima, tradizione di varianti e alternativa così da interessare al numero più elevato possibile di giocatori.

Questo implica che il numero di proposte con il quale è possibile imbattersi anche soltanto nel giro di una ricerca sul web è impressionante e non potrebbe essere altrimenti: ogni provider e ogni casinò vuole offrire la sua versione del gioco, con le regole e i crismi del caso; ecco perché ci sono tantissime varianti anche soltanto regionali, come le italian roulette

Con questo articolo vogliamo dare una direzione agli internauti che non sanno di preciso di cosa si parla e lo faremo attraverso un percorso esplorativo: esploreremo la roulette nella sua definizione, andremo a scoprire quali sono le sue varianti e quali invece le probabilità di vincita collegate. L’obbiettivo finale di questo frammento di Roulette77 è quello di fornire una panoramica completa sulla natura del gioco, così da aiutare i giocatori a capire al meglio le meccaniche e le dinamiche dell’esperienza; per le strategie è invece ci sono altre risorse sulla roulette italiana.

Identikit della roulette

Provare a spiegare la roulette a parole non è così difficile: parliamo di un gioco in cui una ruota numerata al cui interno viene lanciata una pallina viene fatta girare; i giocatori scommettono su quale numero o gruppo di numeri si fermerà la pallina. In base al layout della roulette (che ne definisce il tipo), la ruota avrà una disposizione diversa senza però andare a variare il principio alla base.

La ruota gira e la pallina si muove: quando la pallina si ferma è possibile scoprire se il giocatore abbia vinto o perso; regole semplici, scommesse possibili tante.

Ci sono due principali categorie di layout per la roulette: la roulette europea e la roulette americana; a cambiare è la disposizione dei numeri all’interno della ruota numerata e le probabilità di vincita a questi collegate.

Le varianti principali della roulette

La roulette europea è plausibilmente la versione più diffusa delle roulette in giro per il mondo ed è caratterizzata da 37 caselle numerate da 0 a 36, con un alternanza tra numeri rossi e numeri neri. L’ultimo numero è colorato di verde ed è il numero 0: questa è la caratteristica unica della roulette europea, la presenza di un singolo zero; quest’ultimo, tra le altre cose, rende il margine della casa basso al 2.7%, con un RTP (return to player, ovvero il ritorno al giocatore offerto da un determinato gioco) pari a 97.3%.

Roulette europea, americana e francese: le differenze

La roulette americana è invece la più popolare negli states ed ha un’importante variante sul layout: presenta anche una casella 00 invece che una singola casella zero. Con questa doppia casella zero il margine della casa aumenta quindi al 5.26%, rendendo questa versione meno favorevole verso il giocatore, specialmente se messa a bilancio con la versione europea.

L’ultima variante di cui si può parlare se prendiamo in esame le tipologie di roulette in circolazione è la cosiddetta “roulette francese”, ovvero una variante della roulette praticamente identica a quella europea che però ha alcune regole aggiuntive che modificano il funzionamento di alcune elementi del gioco. La caratteristica centrale di questa roulette è la presenza di una regola chiamata “la partage” o “en prison” che dice che: se la pallina se ferma sullo zero, le scommesse esterne vengono restituite al giocatore o messe in prigione per un giro. La lista completa delle varianti che si possono trovare in Italia è reperibile sul sito dell’agenzia delle dogane e monopoli.

Come si scommette giocando alla roulette?

Una delle caratteristiche più apprezzate delle roulette è la possibilità di fare una vasta gamma di scommesse che vanno da quelle più sicure alle più rischiose; ogni tipologia di scommessa offre una probabilità di vincita diversa, al quale poi si collega un pagamento diverso.

Le scommesse possono essere dirette, multiple o esterne.

Le scommesse dirette sono scommesse su un singolo numero e sono quelle che pagano meglio (35 a 1); le scommesse multiple sono fatte su combinazioni di numeri (come due o tre numeri) mentre le scommesse sterne si concentrano su gruppi di numeri.

Tipologie di scommesse e probabilità

Nello specifico queste sono le più importanti scommesse esterne che è possibile fare nel gioco della roulette:

Rosso/Nero: permette di scommettere sul colore nel numero che esce

Pari/Dispari: permette di scommettere sul numero, che deve essere o pari o dispari

Colonne/Dozzine: permette di scommettere su una delle 3 dozzine di numeri presenti sulla ruota numera (1-12, 13-24, 25-36) o su una delle 3 colonne di numeri.

Ecco una tabella riassuntiva con tutte le tipologie di scommesse: