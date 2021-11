Vaccini: Fvg, al via il 24 novembre prenotazioni terza dose anticipata

FVG – “A partire dalle 14 di oggi, 24 novembre, i cittadini appartenenti alle categorie prioritarie, ovvero over 40, fragili, operatori sanitari, operatori e ospiti delle case di riposo e vaccinati Janssen, possono prenotare la terza dose del vaccino antiCovid purché siano trascorsi almeno 150 giorni dalla seconda dose del ciclo primario, anche con vaccino a vettore virale, come Vaxzevria/AstraZeneca e Janssen/Johnson & Johnson.

Si possono utilizzare tutti i canali in uso: call center, Cup, farmacie e Webapp”.

Lo rende noto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

“La terza dose – sottolinea Riccardi – è fondamentale per proteggerci in una fase di forte ripresa della curva epidemica, mentre continuo ad auspicare che chi in Fvg non si è ancora sottoposto alla prima dose si affidi alla scienza e al buon senso e provveda a prenotarla in modo da mettersi al riparo dalle peggiori conseguenze del Covid. Farà un buon servizio a sé stesso, ai suoi cari e ai pazienti non-Covid che subiscono le conseguenze di un intasamento ospedaliero evitabile”.

La circolare di Aifa con l’aggiornamento delle indicazioni sull’intervallo temporale tra il ciclo primario e la dose booster, ridotto a cinque mesi dai sei inizialmente previsti – riferisce la Regione Fvg – è stata diramata questa mattina.

La Direzione centrale regionale Salute, in una comunicazione, invita gli addetti alle prenotazioni dei diversi servizi, i farmacisti e i medici a cui vengono richieste informazioni a suggerire alle persone che hanno effettuato il ciclo primario con AstraZeneca o Janssen di scegliere il booster con il vaccino Spikevax di Moderna, le cui agende al momento sono maggiormente disponibili. La Direzione ricorda che il vaccino Moderna è sovrapponibile a quello di Pfizer come efficacia e sicurezza, specie nella fascia d’età attualmente vaccinabile con il booster.