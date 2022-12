Visitare Venezia con escursioni nei dintorni

Cosa vedere nei dintorni di Venezia e quali sono le località da visitare magari anche avendo poco tempo a disposizione? La città che sorge sulla laguna è una delle mete preferite dai turisti di tutto il mondo, una destinazione ambita in quanto ritenuta una perla a livello mondiale: proprio come un gioiello, Venezia va ad assorbire gran parte della luce circostante lasciando spesso in penombra i suoi dintorni.

Ma in realtà anche tutta la provincia di Venezia è ricca di luoghi di massimo interesse, sia dal punto di vista paesaggistico che storico e culturale. Un territorio eterogeneo con spiagge da godere non soltanto nei mesi estivi, ville in campagna, cittadine e parchi, borghi, colline: il tutto condito dalle note tradizioni enogastronomiche che caratterizzano tutta la regione veneta oltre che la provincia di Venezia.

Le isole dipinte: Murano e Burano

Murano e Burano sono una meta obbligata quando si visita Venezia. La prima, Murano, è nota a livello globale soprattutto per la vendita di vetro soffiato con tante realtà attive nel settore; Burano invece è nota per il merletto artigianale che è un marchio di fabbrica di queste zone.

Murano è una piccola Venezia con 9 isole di dimensioni ridotte unite tra loro da pinto nel mezzo del Canal Grande;

Burano è un isolotto con circa 3mila abitanti in tutto la cui caratteristica è la tonalità cromatica delle case. Da unire alla visita di Murano e Burano anche Torcello, altra piccola isola con tanti luoghi di interesse da scoprire, tra i quali opere bizantine all’interno della Cattedrale dell’Assunzione.

Un’escursione al mare: il borgo marinaro di Caorle

Nei pressi di Venezia è possibile godere di interessanti escursioni al mare. Tra queste destinazioni c’è Caorle, che non a caso è nota con il soprannome di ‘Piccola Venezia’. Una località lagunare che è un piccolo borgo marinaro grazioso, un gioiello caratterizzato da casette dai colori accesi e vivaci.

Si può godere di una visita immergendosi nell’atmosfera marinara e sperimentando la ricca cucina del luogo, soggiornando in un hotel a Caorle per una vacanza tra i campielli e le piccole calli che richiamo in modo inconfondibile la conformazione di Venezia. Una vacanza nel borgo marinaro di Caorle è un’occasione per immergersi in questa atmosfera alternando visite nei luoghi più suggestivi con degustazioni di prodotti tipici della cucina locale, particolarmente apprezzata, facendo visita anche alle tante aziende enogastronomiche del territorio.

Un’ottima alternativa oltre che una destinazione da integrare nel corso di una visita a Venezia, vista la vicinanza con la Serenissima; una località che, sorprendentemente, è ideale anche per escursioni autunnali e non soltanto per viaggi nella stagione estiva.