Volksbank rafforza la propria presenza a Thiene

BOLZANO – Volksbank investe e rafforza la propria presenza nella provincia di Vicenza: il 13 luglio la Banca ha inaugurato la nuova filiale nel complesso Nova Thiene. I 9 collaboratori, guidati dal titolare di filiale Simone Rasotto, offrono ai clienti privati e aziendali un servizio di consulenza altamente personalizzato.

La filiale è stata realizzata sulla base di un concept nuovo e moderno, che risponde alle esigenze multicanali della clientela. È stata creata un’ampia area self, aperta tutti i giorni dalle ore 5 alle ore 24, che permette di svolgere le operazioni ordinarie in completa autonomia.

L’obiettivo in futuro sarà quello di promuovere sempre di più i canali digitali della Banca, incrementando l’utilizzo del servizio di CoBa web per le aziende e del direct banking e App Volksbank per i clienti privati. Allo stesso tempo, sono stati realizzati 6 uffici spaziosi per la consulenza personalizzata a clienti privati ed aziendali.

Il tessuto imprenditoriale di Thiene si compone principalmente di attività economiche nell’ambito agroalimentare, tessile, immobiliare e del commercio al dettaglio. Per le aziende, in particolare le PMI, i servizi più richiesti includono la consulenza per finanziamenti e assicurazioni. Grande attenzione riveste anche la consulenza in materia di internazionalizzazione, a conferma della forte vocazione all’export della provincia di Vicenza, che svetta nelle classifiche nazionali e che nel 2021 ha registrato un nuovo record.

Per i clienti privati, i collaboratori offrono un ampio spettro di servizi di consulenza in materia di mutui, finanziamenti, investimenti e assicurazioni. Da sottolineare il trend di nuovi clienti, in crescita sia per i privati che per le aziende.

“Volksbank continua ad investire, anche nella zona dell’alto vicentino. Siamo la Banca del territorio da generazioni e vogliamo continuare ad essere qui con te, al fianco di tutte le persone e le aziende che vogliono realizzare i propri sogni personali o imprenditoriali.

Il nostro punto di forza è la presenza e la capillarità: grazie alle 31 filiali, 1 centro Private e 2 centri Corporate, uno a Vicenza e uno a Marostica, riusciamo a essere vicini alla clientela e a trovare le soluzioni che meglio si prestano alle diverse esigenze finanziarie”, afferma Giuliano Perini, Direttore dell’Area Vicenza/Marostica.