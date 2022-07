Pordenone Calcio: è iniziata l’era Di Carlo

PORDENONE – E’ cominciata anche sui campi del De Marchi la nuova stagione del Pordenone. Ad accogliere mister Di Carlo, il suo staff e i giocatori vecchi e nuovi è stato ovviamente Mauro Lovisa che poi ha pure assistito da bordo campo il primo allenamento di Bassoli e compagni.

“Si è chiuso un ciclo – ha detto re Mauro – e ora ne apriamo un nuovo con serietà e determinazione. Sarà una serie C importante con squadre blasonate. Noi abbiamo cercato di fare una squadra competitiva e sono convinto che giocheremo un campionato da protagonisti”.

Lovisa ha speso due parole anche sui contatti in atto con gruppi prevalentemente stranieri interessati a entrare a far parte del sodalizio naoniano.

“Siamo in contatto – ha confermato – con più gruppi. E’ vero che avevo detto che avremmo potuto chiudere entro giugno scorso, ma – ha rivelato – sono sorti problemi di ordine buracratico che hanno rallentato il percorso, ma che stiamo risolvendo”.

E’ apparso bello carico anche Mimmo Di Carlo.

“Sono fermo da un po’ – ha detto il tecnico che è stato esonerato lo scorso autunno dal Vicenza che lui stesso aveva in serie B – e le motivazioni non mi mancano di certo. La società si è mossa bene sul mercato. Ricostruiremo – ha promesso – la giusta mentalità nel gruppo e la giusta identità di gioco per un percorso vincente”.

E’ stata ufficialmente comunicata ieri anche la composizione del gruppo di lavoro che affianca Mimmo Di Carlo.

“Ci sono – è stato precisato – professionisti di alto profilo e qualifica come l’allenatore in seconda Davide Mezzanotti, il preparatore atletico Luigi Posenato, l’allenatore dei portieri Ferdinando Scarpello, il collaboratore tecnico Martino Sofia, il preparatore recupero infortunati Andrea Colussa e il match analyst Alex Peraro”.

Gli allenamenti proseguiranno venerdì mattina alle 9.15. Sabato mattina tutto il gruppo partirà per il ritiro di Tarvisio dove nel pomeriggio, con inizio alle 17, inizierà la prima seduta al Maurizio Siega.

P.G.