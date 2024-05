Yu-Gi-Oh: Guida per iniziare a collezionare e giocare

I tempi in cui si usciva con gli amici e, tra una partita di calcio e un’altra, ci si sfidava a Duello con le carte di Yu-Gi-Oh sono vividi nella memoria dei milioni di persone che hanno vissuto in prima persona lo spopolare di questo famosissimo media franchise. Dalla fine degli anni ‘90 l’anime ha incollato agli schermi generazioni di ragazzi e ragazze in tutto il mondo, ed era inevitabile che una storia così coinvolgente non si tramutasse in qualcosa di concreto. Perché è questa la magia di Yu-Gi-Oh: ti fa venire voglia di essere parte del suo mondo.

E allora sono arrivate le carte da gioco, direttamente dallo schermo televisivo e dalle pagine dei manga. Esse consentono ai fan della saga di vivere le stesse emozioni dei protagonisti, di avere la possibilità di schierare le proprie carte e cercare di vincere la partita. Ma Yu-Gi-Oh non è solo gioco. Le carte sono diventate dei veri e propri pezzi da collezione, e ben presto l’aspetto competitivo si è riversato dalle partite di gioco al collezionismo. Vincere la partita significa anche avere una carta rara e mostrarla con fierezza ai propri amici. La competizione di Yu-Gi-Oh è positiva e piena di ammirazione reciproca.

Se non eri ancora nato quando questa onda ha travolto il mondo, o se ai tempi non eri interessato, questa guida ti aiuterà non solo ad approcciarti all’universo di Yu-Gi-Oh, ma anche a comprenderne lo spirito e a viverne la magia.

La costruzione del Deck

Il deck è il mazzo di gioco. Esso si compone delle carte che userai durante le partite per scontrarti con i tuoi avversari. La costruzione del deck è un’arte a tutti gli effetti, ed è una fase cruciale sia per i collezionisti che per i giocatori. All’inizio può essere difficile scegliere le carte giuste e sapere come muoversi. Sia perché non si conoscono bene le regole di gioco, sia perché solitamente queste informazioni si acquisiscono con il contatto con la community, dopo un po’ d’esperienza.

Una volta acquistato il tuo primo deck, puoi iniziare a fare qualche partita amichevole con gli amici, e man mano che giochi renderti conto di quali sono i punti deboli del deck e iniziare a fare qualche sostituzione di carte, finché non avrai un deck che ti soddisfi. I modi per avere nuove carte sono moltissimi, e non sottovalutare la potenza dello scambio. I tuoi rivali sono i tuoi più grandi alleati: scambiatevi le carte di cui avete bisogno e vi farete un favore reciproco.

Una cosa molto importante da fare è quella di memorizzare bene le abilità delle carte del tuo deck. Ogni carta ha delle abilità speciali che la rendono unica. Le carte si dividono in Carte Mostro, Carte Magia e Carte Trappola. Conoscere le particolarità di queste carte ti consentirà di creare strategie efficaci e di combinare tra loro le abilità di carte diverse. La relazione tra un duellante e il suo deck è viscerale, e non conoscere il tuo mazzo ti porterà alla sconfitta.

Le regole di gioco

Puoi avere anche il deck più forte del mondo, ma se non sai come giocare non ti servirà a molto. Conoscere le regole è fondamentale, soprattutto in un gioco così complicato come Yu-Gi-Oh.

La prima cosa da sapere è che ogni giocatore ha tre deck durante la partita. Il Main Deck è quello principale ed è costituito da un minimo di 40 carte e un massimo di 60. A meno che non venga richiesto dall’abilità di una carta, questo deck non può essere visto da nessuno dei giocatori in nessun momento della partita.

Vi è poi un Side Deck che ha tra le 0 e le 15 carte. Questo deck non verrà utilizzato nel corso del Duello, e può essere usato solo tra un Duello e l’altro per sostituire delle carte, a patto che il numero di carte dei due deck resti invariato. Non può essere utilizzato se viene chiamato un timeover, ossia se vi è una situazione di parità.

Infine, ogni giocatore ha un Extra Deck (prima chiamato Fusion Deck). Questo Deck racchiude i Mostri Fusione, ossia le Carte Mostro che rappresentano la combinazione di più mostri. Esso può contenere massimo 15 carte.

Vi sono poi delle limitazioni riguardo le carte che possono comparire in uno stesso Deck.

Lo scopo del gioco è quello di azzerare i Life Points dell’avversario. Ogni avversario parte con 8000 Life Points, e quando questi raggiungono lo zero il Duello è vinto. Si gioca alla meglio di tre, e chi vince due Duelli si aggiudica il Match, vincendo così la partita.

Trovare degli avversari

Yu-Gi-Oh fonda le sue radici nella community. Senza un accanito seguito di giocatori pronti a sfidarsi in ogni circostanza, questo gioco non sarebbe lo stesso. Il modo migliore per imparare a giocare e diventare sempre più forti è quello di riunirsi spesso con gli amici e divertirsi insieme. Se nessuna delle persone che conosci è disposta a giocare, puoi informarti su eventi locali e piccoli tornei regionali, così da esercitarti e nel mentre iniziare a esplorare l’ambiente agonistico.

Poi, quando sarai diventato più forte, potrai partecipare ai tornei su scala nazionale e internazionale. Essi sono delle competizioni in cui un Judge fa da arbitro e si assicura che tutti rispettino le regole, decreta i timeover e indica il vincitore.

Yu-Gi-Oh non è solo un gioco di carte, è un’esperienza unica e travolgente che ti permetterà di scoprire un universo in cui le carte hanno i poteri e tutto è possibile. Conoscere la community ti farà entrare in contatto con persone meravigliose che condividono la tua stessa passione, e potrai mettere alla prova la tua abilità e il tuo deck in duelli all’ultimo Life Point!