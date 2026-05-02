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14 °Galà Lions Pordenone Naonis, il 6 maggio al Verdi

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Il Lions Club Pordenone Naonis e il Club Satellite Musica per la Solidarietà insieme al Comune di Pordenone hanno in programma, per mercoledì 6 maggio al Teatro Verdi di Pordenone, alle ore 20.30 il quattordicesimo Galà Note di bande in concerto. Musica che unisce. Musica che aiuta.

L’evento vuole coniugare musica, memoria e impegno solidale, finalizzato anche alla raccolta di fondi a sostegno di iniziative solidali sul territorio.

La data scelta assume un significato particolarmente intenso, poiché coincide con la ricorrenza del 50° anniversario del terremoto del Friuli, evento che ha segnato in modo indelebile la nostra comunità. Nel corso della serata verranno eseguiti alcuni brani in omaggio a quel tragico momento storico, come segno di rispetto e memoria verso le vittime e come testimonianza della straordinaria forza di volontà, solidarietà e spirito di sacrificio dimostrati dalla popolazione friulana e dai numerosi volontari impegnati nella ricostruzione.

La serata vedrà la partecipazione di tre prestigiose storiche bande della Provincia di Pordenone, autentiche espressioni della tradizione musicale e culturale del territorio: l’Associazione Filarmonica Maniago, fondata nel 1855, una delle prime bande del Friuli Venezia Giulia, che nel corso di quasi centocinquant’anni ha saputo attraversare momenti difficili e rinascere grazie alla dedizione dei suoi musicisti e al forte legame con la comunità; la Banda Comunale di Azzano Decimo “Filarmonica di Tiezzo 1901”, realtà storica le cui origini risalgono alla fine dell’Ottocento, da sempre protagonista della vita sociale e culturale locale e oggi impegnata anche nella formazione musicale delle nuove generazioni; la Filarmonica Città di Pordenone, la più antica istituzione associativa cittadina, fondata nel 1837, che rappresenta un pilastro dell’identità culturale di Pordenone e un esempio di continuità, passione e volontariato musicale.

Attraverso la musica, linguaggio universale di unione e condivisione, il Gran Galà di Solidarietà intende rendere omaggio alla memoria storica del Friuli, valorizzare il patrimonio bandistico provinciale e riaffermare il valore della solidarietà come fondamento della vita civile, di ieri come di oggi.

Per partecipare al Galà di Musica e Solidarietà occorre prenotare i posti scrivendo una e-mail a: [email protected] o telefonando alla Scuola di Musica Fadiesis 043443693.

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