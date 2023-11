18 nuovi alberi piantati al Parco intitolato a “Carlon Sgorlon”

PORDENONE – In occasione della “Giornata nazionale degli alberi”, presso l’area verde adiacente alla pista ciclabile Riccardo Gallimbeni che corre parallela a via Nicoletta a Pordenone, si è tenuta la cerimonia di intitolazione del parco allo scrittore friulano Carlo Sgorlon.

Presenti il sindaco Alessandro Ciriani, l’assessore alla cultura e istruzione Alberto Parigi e l’assessore all’ambiente Mattia Tirelli. Per l’evento sono state coinvolti numerosi bambini delle scuole primarie di Pordenone, sia statali che paritarie, oltre che GEA e CAMST. Grazie alla collaborazione con GEA – Gestione Ecologiche e Ambientali, che ha spiegato ai bambini le varie fasi di come avviene una piantumazione, sono stati messi a dimora 18 alberelli autoctoni e da frutto, con l’intento di creare qui un boschetto urbano. Sono state consegnate a ciascun alunno le schede illustrate che descrivono le caratteristiche di quelle piante, oltre ad una borraccia che intende scoraggiare l’uso della plastica e la sua dispersione nell’ambiente.

​Degli alberi piantati nel parco Sgorlon, 6 sono stati acquistati dalla ditta CAMST, che ha in appalto il servizio di Ristorazione scolastica, mentre il Comune ha provveduto all’acquisto delle piante rimanenti e dei 4 nuovi giochi che collocati nell’area: un’altalena, un tunnel, un gioco a molla ed una casetta. Al termine della mattinata, CAMST ha preparato per tutti i bambini una merenda a base di frutta.

​«Un’iniziativa frutto del buon governo – spiega il vicesindaco Parigi – per la quale gli assessorati a cultura e ambiente hanno lavorato in sinergia, sotto il coordinamento del sindaco. Un’iniziativa che unisce la piantumazione degli alberi, l’installazione di nuovi giochi che saranno operativi tra un paio di giorni, e soprattutto l’intitolazione di questo bel parco a Carlo Sgorlon, uno scrittore della nostra terra, amante della natura e della civiltà contadina e molto caro a Pordenone, poiché l’ultimo premio che egli ricevette fu proprio quello della rassegna culturale Pordenone Pensa».

​«Il coinvolgimento di GEA con le scuole – ricorda il sindaco Ciriani – è cosa nota e il Comune sostiene queste iniziative che formano le nuove generazioni in ambito ecologico e ambientale.

Il sistema verde della nostra città si compone di vari elementi concreti: dalla continua e costante piantumazione degli alberi alla riqualificazione e manutenzione della rete fognaria, dalla gestione delle acque meteoriche al rifacimento di edifici pubblici con l’utilizzo di tecnologie per il risparmio energetico, al sistema di luci a led per l’illuminazione pubblica».

​«Nei prossimi mesi – anticipa l’assessore Tirelli – pianteremo almeno un centinaio d’alberi. Inoltre abbiamo in programma di sviluppare e migliorare le aree giochi presenti all’interno del vasto patrimonio verde del Comune, aumentandole di dimensioni ed intervenendo anche con la manutenzioni di quei giochi che ad oggi non si trovano in buono stato.».