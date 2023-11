Natale 2023. Da Forno Follador arriva “Polvere di stelle”, il Pandoro personalizzabile

PORDENONE – A fare di Antonio Follador, panettiere di seconda generazione, uno dei maestri lievitisti di riferimento in Italia è il Pandoro, dolce classico della tradizione veneta che richiede una lievitazione lenta a tre impasti e due giorni di lavorazione. Per il Natale 2023 il Maestro di Pordenone si è spinto oltre: ha creato “Polvere di Stelle”, quattro diverse ricette a base di zucchero impalpabile, offrendo nuove sfumature di colore, profumo e sapore all’esperienza di degustazione con la promessa di stuzzicare occhi e palati dei gourmand intorno alla tavola delle feste. Bianco Follador (dalle note speziate e di vaniglia), cioccolato, caffè e lampone: sono queste le varianti della “Polvere di Stelle” da spolverizzare sul Pandoro a marchio Follador.

Per la preparazione del Pandoro Antonio Follador lavora il lievito madre da rinfresco che esalta il gusto naturale del lievitato e la sua fragranza, utilizza burro ottenuto da crema di latte (scelto per il suo profumo e perché regala all’impasto sofficità e scioglievolezza), una pasta aromatica preparata all’interno del suo laboratorio e la vaniglia Bourbon del Madagascar, tra le più pregiate al mondo.

“Io sono innamorato dei grandi classici del Natale e di tutta la ritualità che questi dolci delle feste custodiscono. Ho voluto aggiungere all’esperienza di degustazione del Pandoro un pizzico di curiosità per il palato e di magia per gli occhi offrendo quattro diverse sfumature di gusto. Chi acquista il Pandoro Follador può scegliere di abbinare la “Polvere di Stelle” che preferisce per divertirsi a sperimentare colori, profumi e sapori diversi. Un buon lievitato lo riconosci dalla bontà dei suoi ingredienti e, per me, questo vale anche per il tocco finale della ricetta a base di zucchero a velo!”, commenta Antonio Follador.

Oltre al Pandoro da Tradizione, Forno Follador propone anche L’Altro Pandoro: un omaggio, nella scelta degli ingredienti che compongono l’impasto, al tiramisù, il dolce al cucchiaio più amato di tutti. Morbido e goloso, prima del taglio questo lievitato va spolverizzato con un mix di cacao, zucchero a velo e latte in polvere.

Panettoni 2023: la tradizione declinata in 8 varianti

​La novità per il 2023 è il Mandarino e Gianduia, un lievitato di grande eleganza, farcito con mandarino tardivo di Ciaculli, frutto dalla buccia fine e di intensa dolcezza, e gianduia da nocciola Piemonte IGP Tonda Gentile Trilobata, e con una copertura al cacao, nocciole e zucchero in granella

La proposta per il Natale 2023, declinata in 8 diverse varianti, è ispirata ai sapori buoni di una volta: dal Panettone da Tradizione al Gran Mandorlato, che profuma di miele, con uvette e scaglie di mandorlato di Cologno Veneta. Per gli amanti delle glasse voluttuose, la proposta è doppia: il Panettone Glacè – con una copertura di cioccolato e mandorle e, all’interno, cioccolato al latte – e il Pistacchio, arricchito da una preziosa farcitura di pasta al pistacchio di Bronte DOP pura al 100% lavorata a cremino.

Infine, per chi ricerca un dolce da servire in ogni momento della giornata, dalla colazione alla merenda, l’offerta firmata da Antonio Follador è ricca: il Panettone Cioccolato e Amarene, con massa di cacao, gocce di cioccolato fondente 60%, cioccolato bianco e amarene candite, quello Mele, Noci e Cannella e ancora Limone, Orzo tostato e Cioccolato.

I lievitati di Forno Follador – disponibili nel formato da 1kg e da quest’anno anche da 500g (per il Panettone Da Tradizione, il Panettone Cioccolato e Amarene e il Panettone Limone, Orzo e Cioccolato) – possono essere acquistati nei tre punti vendita di Pordenone (Lo Spaccio, Il Posto, La Bottega), sullo shop online, con distribuzione su tutto il territorio nazionale (www.panificiofollador.it/shop-online/) e nei migliori negozi.

I prodotti di Antonio Follador, che è fra i soci fondatori del Consorzio per la Tutela del Lievito Madre da Rinfresco e membro dell’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, si riconoscono per l’impiego esclusivo di lievito madre da rinfresco, l’esperienza, l’artigianalità del processo e la creatività delle farciture, per dolci soffici, profumati e di grande fioccosità.

All’interno del laboratorio di Pordenone, un hangar di 1.400mq dotato di tecnologie 4.0, è attiva una squadra di giovani artigiani che lavora alla ricerca di materie prime di filiera; per il Panettone da Tradizione, ad esempio, scelgono uvetta australiana Sun Muscat, a bacca grande e dal colore ambrato, e un mix di frutta candita (arancia e cedro), di origine italiana, tagliata a cubetti di grosso calibro per un gusto più intenso.

Da quest’anno i lievitati a marchio Forno Follador in vendita nei principali store di Rinascente

​Quest’anno una selezione dei lievitati a marchio Follador sono in vendita per la prima volta nelle sedi di Milano, Torino, Firenze e Roma di Rinascente.

​A Milano, dall’11 al 24 dicembre, sono disponibili anche all’interno del corner dedicato.