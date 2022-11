32^ Città di Porcia, un friulano tra i 12 semifinalisti

PORDENONE – Lunedì 31 Ottobre 2022 ha preso il via la trentaduesima edizione del Concorso Internazionale “Città di Porcia”, che quest’anno è dedicato alla tuba. Dei 30 concorrenti (7 non si sono presentati per motivi di salute) che si sono sfidati musicalmente sulle note del Capriccio di Pendercki e del Concerto in re minore di Albinoni, brani d’obbigo, 12 sono passati alla semifinale che si terrà mercoledì 2 novembre dalle ore 9.30 alle ore 18.00 presso il ridotto del Teatro Verdi Pordenone (ingresso libero).

Tra i 12 concorrenti ammessi figurano gli italiani Del Bianco Valerio (friulano) e Magli Matteo, i francesi Cornwell Martin, Spiral Raphaël e Wielgosik Florian, gli spagnoli López Torner Vicente, Moñux Ugalde Andoni e Osca Miguel, la giapponese Watanabe Nodoka, il venezuelano Martínez Igor, l’americano Stine Diego e Chan Yiu Wing da Hong Kong.

Nella prova Semifinale i concorrenti si confronteranno, accompagnati al pianoforte dai maestri Marco Cadario e Loris Di Leo, su un altro brano obbligatorio Monsters di C. M. Saglietti scritto su apposita commissione per il Concorso “Città di Porcia”, oltre a un pezzo a scelta tra Salve Venere, Salve Marte di Stevens, Mirum di Kagel e “Con voce” di Buquet.

A conclusione delle prove verranno decretati dalla Giuria tecnica i cinque finalisti che giovedì 3 Novembre si sfideranno nella prova Finale con il pianoforte. La gara terminerà sabato 5 novembre alle ore 20.30 al Teatro Comunale “Giuseppe Verdi” di Pordenone, dove si esibiranno i tre finalisti che avranno superato la prova di giovedì. In questa occasione i concorrenti saranno accompagnati dall’FVG Orchestra, diretta dal m°Luciano Acocella.

Tutte le prove si svolgeranno presso il Ridotto del Teatro Verdi. Anche quest’anno sarà possibile seguire le fasi del Concorso in diretta streaming, collegandosi al sito www.musicaporcia.it o alla pagina instagram dell’Associazione “Salvador Gandino”.