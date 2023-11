33° Concorso Internazionale “Città di Porcia” trombone, gli 11 semifinalisti

PORDENONE – Lunedì 30 ottobre 2023 ha preso il via la 33^ edizione del Concorso Internazionale “Città di Porcia”, che quest’anno è dedicato al trombone. Dei 60 iscritti, nella Prova Eliminatoria 47 concorrenti si sono confrontati su due pezzi obbligatori: Aria et Polonaise di J. Jongen e Cavatine pour trombone et piano di C. Saint-Saëns. ​​​

I concorrenti che passano alla fase Semifinale sono 11: gli italiani Borga Matteo e Maffei Francesco, gli spagnoli Álvarez Alegría Victor, De La Guia Martinez Roberto e Ortega Ribera Ricard, l’ungherese Drahos Botond, gli svedesi Flink Lukas e Hellman Lukas, la belga Jadot Camille, il portoghese Jorge Dominigues Nova Gonçalo e l’olandese Ouwejan Timotheus.

Nella Semifinale i concorrenti si confronteranno, accompagnati al pianoforte dai maestri Marco Cadario e Loris Di Leo, su due pezzi obbligatori Choral, Cadence et Fugato di H.Dutilleux e Sinfonia per trombone e pianoforte di G. B. Pergolesi e un pezzo a scelta tra Keren di I. Xenakis, Basta di F. Rabe e Improvisation n. 1 di E. Crespo.

La Semifinale si terrà mercoledì 1 novembre dalle ore 10.00 alle ore 16.30. A conclusione delle prove verranno decretati dalla Giuria i cinque Finalisti che giovedì 2 novembre si sfideranno nella Finale con il pianoforte.

La gara terminerà sabato 4 Novembre alle ore 20.30 presso la sala grande del Teatro Verdi di Pordenone, dove si esibiranno i tre finalisti che avranno superato la prova di giovedì. In questa occasione i concorrenti saranno accompagnati dalla FVG Orchestra diretta dal M° Massimiliano Caldi.

Tutte le prove al Ridotto del Teatro Verdi sono aperte al pubblico. Anche quest’anno è possibile seguire tutte le fasi del Concorso in diretta via streaming collegandosi al sito www.musicaporcia.it o al canale Instagram dell’Associazione Amici della Musica “Salvador Gandino”.

INFORMAZIONI

Ass.ne Amici della Musica “Salvador Gandino”

Villa Correr Dolfin, via Correr 69 – 33080 Porcia

Tel 0434 590356 [email protected] www.musicaporcia.it