35 Anni di Cultura a Pordenone; Anniversario del Circolo della Cultura e delle Arti

Mercoledì 6 ottobre 2021, alle 18.30, a Pordenone all’ex Convento di San Francesco, verrà presentato il libro scritto in occasione della ricorrenza del 35° anniversario del Circolo della Cultura e delle Arti (1985-2020).

Realizzato nel difficilissimo anno della pandemia da Franca Benvenuti e Carla Paoloni con la collaborazione di Mariolina Brosadola e Annamaria Piccolo Stella, il libro racconta attraverso scritti, immagini, riflessioni, testimonianze che cosa è stato e che cos’è tuttora il Circolo della Cultura e delle Arti di Pordenone, fondato nel 1985 dal notaio Simone Gerardi.

Trentacinque anni di vita e di attività ininterrotta significano avere una storia, una memoria, un’identità legate al fatto di aver ospitato molte tra le personalità più illustri della cultura italiana, diventando così un punto di riferimento importante nel panorama delle associazioni culturali cittadine, riconosciuto anche dalle Istituzioni.

Nel raccontare come e perché è nato, come si è evoluto ed inserito nel quotidiano della città di Pordenone, influenzandone e stimolandone lo sviluppo culturale, si ripercorre anche la storia della città. Infatti nel libro delle dediche, documento prezioso dell’Associazione, si leggono frasi spiritose e poetiche, parole di riconoscenza per il Circolo ed il suo pubblico appassionato e competente, ma anche lodi nei confronti di una città, spesso scoperta con stupore da molti dei suoi illustri ospiti, come scriveva nel lontano 1991il poeta Mario Luzi – “Nel freddo di primavera, in un giorno di aprile innevato ho scoperto Pordenone…e le amabili signore del Circolo” – .

Questo libro pertanto riveste particolare importanza sia per il puntuale lavoro di ricerca storica svolto dalle curatrici, che per la pluralità delle testimonianze e la ricchezza dei documenti che testimoniano la ricca e poliedrica attività del Circolo della Cultura e delle Arti, frutto del lavoro volontario e appassionato dei direttivi che si sono avvicendati negli anni e dei tanti soci che li hanno sostenuti.

Nel corso della serata Viviana Piccolo racconterà momenti di questo lungo ed appassionante viaggio ed Elena Corazza, accompagnata da Massimo Zemolin alla chitarra, canterà alcune canzoni tratte da spettacoli ed incontri realizzati dal Circolo.

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti – Covid, con obbligo di green pass.

Franca Benvenuti

Past- President