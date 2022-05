5° Torneo dei Fioi: si svolgerà il 18 e il 19 giugno il Torneo in ricordo del Palu

PORDENONE – Ci siamo! A distanza di 3 anni dopo lo stop forzato legato all’emergenza sanitaria torna il “Tᴏʀɴᴇᴏ ᴅᴇɪ Fɪᴏɪ”, per tutti il Torneo del Palu.

Si svolgerà sabato 18 e domenica 19 giugno come sempre al Polisportivo San Lorenzo la Quinta Edizione in memoria dell’indimenticato ed indimenticabile Alessandro scomparso prematuramente.

Lo scopo del Torneo è quello di trascorrere due giorni in allegria con squadre partecipanti formate tutte esclusivamente da amici ed ex compagni di squadra del Palu e rigorosamente su invito. Il Memorial si svolgerà all’interno del campo di calcio a 5 in erba sintetica intitolato nel 2016 proprio ad Alessandro Paludetto, ma la vera festa durerà per l’intero week-end tra musica, chioschi enogastronomici, divertimento e beneficenza.

Inutile ricordare lo scopo dell’evento: trascorrere 2 giorni nel ricordo del Palu e raccogliere fondi da destinare in beneficenza alle associazioni locali.

Non mancate! W il Palu, W il San Lorenzo, W i Fioi!

Per info: Marco 3478319796

P.G.